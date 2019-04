Riblje brašno zadržat će višu cijenu, raste i cijena sojine sačme

Prema informacijama s tržišta sklopljeni su ugovori za gotovo 80 000 mt ribljeg brašna, koje je cjenovno čak 60 usd/mt skuplje od prijašnjih ugovora. IMPARE istraživanje bi trebalo donijeti više novosti.

Prošlog je tjedna u Kini održana konferencija međunarodne trgovinske organizacije koja se bavi trgovinom ribljeg brašna i ulja, na kojoj je također rečeno kako će ovogodišnje količine ribljeg brašna držati višu cijenu od prošlogodišnje proizvodnje.

Cijene na FOB Njemačka se kreću oko 1820 €/t za 72% riblje brašno, dok se nešto niža kvaliteta od 64-67% proteina prodaje po cijeni od cca. 1500€/t.

Istovremeno cijene peruanskog ribljeg brašna FOB Peru iznose od 1200$/t do 1500 $/t ovisno o proteinskoj vrijednosti.

Na američkom tržištu žitarica cijene su padale, no cijena sojine sačme koja je nama najinteresantnija je čak i blago porasla dok je odnos eura i dolara (€/$) pao tako da je konačna cijena FCA Koper viša nego prošlog tjedna.

Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) je objavilo 15 izvoznih destinacija američkih žitarica u kojima osim Kine prednjače Japan, Argentina, Meksiko, Indonezija i Tajvan.

Britanska premijerka Theresa May sastala se s oporbenim vođom Corbynom i održala konzultacije nastojeći postići kompromis koji bi Britaniji donio izlazak iz EU uz sporazum. Zastupnici su predložili da se donese novi zakon kojim bi se spriječio neuredni Brexit bez odobrenja parlamenta sredinom travnja. Premijerka se zalaže za uređen Brexit sa potpisanim sporazumom 22. svibnja.

S druge strane čelnici EU traže od premijerke May da do 12. travnja potvrdi sporazum o razdruživanju i protive se novim odgodama Brexita. Prema zadnjim informacijama britanskim građanima biti će dozvoljen boravak u EU bez vize do 90 dana.

Njemačka kancelarka Angela Merkel i dalje podržava uređen Brexit posebice zbog očuvanja mira u Sjevernoj Irskoj.

Komentari