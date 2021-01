INFOBIP: Hrvatska IT industrija potvrđuje se kao pokretačka snaga domaćega gospodarstva

[Silvio Kutić] Nastavak razdoblja akcelerirane digitalizacije

Godina za nama donijela je, izuzev nepovoljne situacije u zdravstvu i gospodarstvu, ubrzani tehnološki napredak, gotovo evoluciju. Nešto za što se očekivalo da će se razviti u sljedećih nekoliko godina, sada se dogodilo u samo šest mjeseci. Industrija komunikacija porasla je i Infobipovim komunikacijskim uslugama koristi se sve više kompanija u današnjoj eri akcelerirane digitalizacije.---

Svi vidimo što nam je donijela ta ubrzana digitalizacija, vidimo prednosti. Nitko danas više ne želi čekati u redu ili naručivati se. Tvrtke, škola, pa i usluge javnog sektora, bile su primorane digitalno se transformirati. Sada je očekivana norma da se stvari rješavaju odmah gdje god da se nalazimo i kojim se god uređajem koristimo te da pritom gubimo što manje vremena. Taj trend samo će se nastaviti ubrzavati i u postpandemijskom razdoblju, što je normalno, pozitivno i poželjno. Korisnici digitalnih usluga i rješenja, pa tako i Infobipovih, sad očekuju mnogo više i vrhunsko korisničko iskustvo bit će još važniji faktor za korisnike pri odabiru pružatelja usluga koje su im važne.

Nadalje, mnoge kompanije koje nisu unutar sebe imale taj digitalni aspekt poslovanja i pristupa tržištu odjednom su ga postupno prihvatile i uvele jer su okolnosti, tržište i korisnici to tražili. I one koje su imale takav aspekt i pristup dodatno su se digitalizirale i automatizirale. Tako i mi u Infobipu.

Infobip sad ulazi u novu, trogodišnju fazu koju smo nazvali 'eksponencijalni mindset' u kojoj ćemo upotrebljavati nekoliko bitnih poluga za rast: organski dio, ali i eksterni, tj. ulogu aktivnog konsolidatora, M&A kao stratešku funkciju itd. Vjerujemo da ćemo u ovom razdoblju akcelerirane digitalizacije još brže moći kao kompanija primijeniti svoju strategiju za daljnji rast. I u idućoj godini očekujemo nastavak digitalne transformacije tradicionalnijih kompanija i rasta IT industrije te plasiranje potpuno novih inovativnih digitalnih tehnologija. Tržište komunikacija na kojemu Infobip posluje rapidno raste i svi pokazatelji govore o nastavku snažna rasta i 2021., ali i dalje.

[Izabel Jelenić] Velikog uspjeha i rasta nema bez jakih i otpornih temelja, a ključ je inovativnost

U Infobipu smo snažno fokusirani na inovativnost jer u tom segmentu općenito danas leži tajna distruptivnosti i unaprjeđivanja poslovanja, proizvoda i usluga. Naša su inovacija i inženjeri ono što Infobip gura naprijed, a komunikacijske tehnologije budućnosti ono što nas zanima i na čemu želimo generirati svoj daljnji rast. Takav je tehnološki smjer umjetna inteligencija. Aktivno radimo na AI-ju, na čemu zasnivamo neke od svojih softverskih proizvoda. Riječ je o tehnologiji sadašnjosti, ali još više – budućnosti. Tehnologija koja će naše živote, našu svakodnevicu još više olakšati i učiniti kvalitetnijima.

Veliki je naglasak u Hrvatskoj ove godine bio upravo na tom tehnološkom smjeru kao onom koji našu zemlju može snažno pozicionirati na europskoj karti tehnološke industrije i postaviti nas čak među predvodnike. Umjetna inteligencija danas se već brzo razvija u velikom broju sjajnih domaćih IT kompanija koje osnovni biznis temelje upravo na AI-ju. Možemo reći da je Hrvatska krenula na vrijeme zahvaljujući nekoliko konkretnih inicijativa u privatnom sektoru. Veliku ulogu u promicanju vrijednosti umjetne inteligencije i dalje će imati CroAI, udruga ​u sklopu koje želimo osmisliti nacionalnu strategiju umjetne inteligencije. To je ključan dokument za daljnji razvoj tog tehnološkog segmenta. Cilj nam je da se donese što prije i da se Hrvatska profilira kao zemlja privlačna za mlade stručnjake za AI, jer prostora za to ima. ---

No velikog uspjeha i rasta nema bez jakih i otpornih temelja – a oni se postavljaju već u osnovnoj školi. Drago nam je što smo u partnerstvu s tvrtkom STEMI upustili u promjenu mentalnog sklopa u obrazovanju. Naš zajednički projekt 'Škola budućnosti' počinje u veljači iduće godine i provest će se u više od četrdeset škola diljem Hrvatske. Jedva čekamo vidjeti najmlađe inovatore na djelu i njihova AI rješenja – chatbotove. Kako bismo osigurali dugoročan napredak, ne samo poslovni i tehnološki već i društveni, ključna je karika kvalitetan prijenos znanja na one koji će sutra biti nositelji općeg napretka – na najmlađe generacije. Među njima vidimo nove lidere i inovatore na koje ćemo svi zajedno za desetak godina gledati s velikim ponosom. Osim toga, škole djeci moraju biti svojevrstan izvor kreativnosti.

Općenito govoreći, hrvatska IT industrija potvrđuje se kao pokretačka snaga domaćega gospodarstva te smo u godini za nama, koja je za sve bila izazovna i nepredvidiva, svjedočili nizu nevjerojatnih rezultata kompanija poput Nanobita, Rimac Automobila, Infinuma, Photomatha, Agrivija, naše tvrtke i mnogih drugih. OEP-ova investicija u Infobip potaknula je pozitivne pomake i Hrvatska je tako upisana na svjetsku kartu startupova, što je važno i za manje tvrtke koje mogu mnogo toga pokazati pokazati. Očekujemo jednako dobru, ako ne i još bolju, iduću godinu i još mnogo odličnih vijesti iz domaćeg IT sektora. Naime, Hrvatska je puna pametnih i kvalitetnih ljudi, stručnjaka najviše klase. Nema razloga da se krivulja uspjeha hrvatskoga tehnološkog sektora ne nastavi, a ako želimo okomitiji rast, potrebno je da se taj sektor potpuno prepozna. IT je budućnost i potrebno je uložiti veći napor da mladi i kvalitetni ljudi ostanu ovdje živjeti, inovirati i raditi na projektima koji imaju globalni utjecaj.

[Roberto Kutić] U 2021. daljnje širenje i zapošljavanje uz hibridni model rada

Pred nama je velik i zahtjevan posao u širenju poslovanja i dodatnog zapošljavanja po svim vertikalama. Usredotočeni smo na jači iskorak na tržište Sjedinjenih Američkih Država, što je samo po sebi izazovno. No preduvjeti su tu. Potvrda toga stigla je prije nešto više od mjesec dana kad je sklopljen kupoprodajni ugovor s Amdocsom o preuzimanju OpenMarketa, što će nam, nakon što zaprimimo uobičajeno odobrenje regulatora, omogućiti važno pozicioniranje na sjevernoameričkom tržištu.

Ondje imamo velik prostor ispred sebe i jedini je to dio svijeta u kojemu tek trebamo ostaviti jači trag, za što se ubrzano pripremamo. ---

Generatori rasta i inovacija su zaposlenici. Veliki projekt gradnje našega zagrebačkog kampusa Alpha Centauri, ujedno Infobipova najjačeg inženjerskog huba, približava se završnoj fazi te u idućoj godini očekujemo i otvaranje vrata svim svojim zaposlenicima u Zagrebu i široj okolici. Nagodinu ćemo početi graditi i treći Infobipov kampus, također inženjerski hub, onaj u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Oba će objekta našim zaposlenicima pružiti najbolje uvjete za rad u najsuvremenijem okružju. Iako je ova pandemija pokazala kako se kvalitetan operativni posao itekako može obaviti i na daljinu, i to na duže staze, očita je potreba za socijalnim kontaktom, druženjem, što je posve normalno i razumljivo. Ljudi su po prirodi kreativna i društvena bića i spoj tih dviju komponenti potiče inovativnost.

Nadamo se i vjerujemo da će uskoro nastupiti kraj pandemije i da će se postupno vraćati život kakav je bio prije pojave koronavirusa. Kad je riječ o poslovnom svijetu, očekujemo da će se zadržati hibridni način poslovanja, spoj onlinea i offlinea, što ćemo zadržati i u Infobipu.