VLAST vs. GLAS PODUZETNIKA: Konflikt koji odgovara i jednima i drugima

Jedan vijenac uzbudio je ministre više od svih oporbenih interpelacija i zahtjeva za glasanje o povjerenju. Performans Udruge Glas poduzetnika pred vratima Ministarstva gospodarstva s komemoracijom za malo i srednje poduzetništvo izazvao je reagiranje čak dvojice ministara: prvoprozvanoga Tomislava Ćorića, kojeg je odmah podupro i kolega iz Ministarstva rada Josip Aladrović, kao da predviđa da je njegov resor, nakon ministarstava financija i gospodarstva, sljedeći na redu za UGP-ov novi komemorativni performans.

Zanimljivo, oba vladajuća političara optužila su UGP da se bavi politikom i plasirala zajedničku tezu da 'Bujasova sljedba' predstavlja poduzetničku manjinu. Ćorić je također odmah naglasio da je njihov partner HUP. Bez obzira na teške riječi koje su ispalili (a ni Hrvoje Bujas nije ostao dužan), nervoza političara je razumljiva. Vlada je naviknuta pregovarati u rukavicama s udrugom koja predstavlja prije svega krupni kapital i velike poduzetnike koji pojedinačno, osim zajedničkih cehovskih interesa, katkad imaju vrlo kompleksne bilateralne odnose s vlašću. S druge strane, nepredvidivi novi zastupnici malog poduzetništva, koje pogotovo u kriznim situacijama poput ove ima manje ili gotovo nema što izgubiti, znatno su radikalniji. Pa, iako se UGP (još) ne bavi politikom u klasičnom smislu, političari vide da im je znatno teži pregovarački partner od HUP-a pa ga pokušavaju limitirati. I tu griješe.

Vlast žestokim napadima na UGP toj udruzi diže rejting i dovodi joj nove članove. Prema logici 'što je više kleveta i laži, Bujas nam je miliji i draži', novo članstvo UGP-a regrutirat će se iz redova nezadovoljnih malih poduzetnika koji su u pandemiji godine dotjerani na rub propasti ili su već propali.

Može se pretpostaviti da će se UGP tako dodatno radikalizirati. Zato bi najpametniji potez Plenkovićeve garniture bio da UGP što prije privede za pregovarački stol, ali ne s figom u džepu, od prigode do prigode, već kao ravnopravnog partnera.

No tu postoji 'kvaka 22'. Novu poduzetničku udrugu ne zanimaju samo božićnica, nekoliko posto povišice i 4000 kuna po radniku (kao sindikate) i nije zadovoljna smanjenjem stope poreza na dohodak (kao vlasnici i menadžeri velikih kompanija). UGP traži korjenite reforme, od kojih svaka vlast, a posebno ova, bježi kao vrag od tamjana. Zato Plenković šalje svoje ministre u javni obračun s Glasom poduzetnika. To pak odgovara i Udruzi, koja stječe pobunjenički status Robina Hooda.