Družimo se s najmoćnijima - Lada Tedeschi Fiorio: Bit ću svoja i bit ću tu za svoje ljude

U idućoj godini Lada Tedeschi Fiorio, članica Uprave Atlantic Grupe, nada se da će biti više bliskih kontakata, neposrednog druženja te susreta u uredu budući da je protekla godina bila obilježena radom od kuće. U godini pred nama najmoćnija žena hrvatskog biznisa kaže da će samo biti svoja i biti tu za svoje ljude.

- Interesiraju me ljudi, želim znati kako se osjećaju, želim im pomoći kad im je potrebna podrška ili savjet, želim im pokazati svojim primjerom kad je to potrebno. Jednostavno želim biti tu za njih, ne zato što to treba, nego zato što me to zaista zanima i zato što sam takva - rekla je potpredsjednica Atlantic Grupe za korporativnu strategiju i rast uoči 11. međunarodne konferencije Žene u biznisu, koja će se održati 2. prosinca na Zagrebačkom velesajmu.

Na video druženju u zagrebačkom sjedištu Atlantica Tedeschi Fiorio objasnila je i što za nju znači sloboda. Kazala je da je to svijest da može živjeti onako kako želi, po svojim principima i da se može izražavati. Pretočila je to u primjer te opisala kako svakodnevno živi tu slobodu.

- Samim time da jutro mogu početi trčanjem u parku, da se mogu spojiti s prirodom, sa svojim mislima, s energijom, onda doći u ured, raditi s kolegama, moći izreći svoje mišljenje koje je nekad i drugačije, biti slobodna u izražavanju, kreiranju i građenju odnosa i na kraju dana se osjetiti voljena, prihvaćena i priznata od prijatelja i obitelji i mirno zaspati, ja bih rekla da je to neki moj doživljaj slobode - uz osmijeh je ispričala.

Upravljajući sa 740 milijuna eura, prošle je godine Lada Tedeschi Fiorio ponovno proglašena najmoćnijom ženom hrvatskog biznisa. Hoće li se i ove godine okititi tom titulom saznat ćemo 2. prosinca na konferenciji Žene u biznisu kada će biti objavljeno tko je deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa te prestižna Liderova lista 300 najmoćnijih žena.

Ovogodišnje izdanje konferencije okupit će mnoštvo uspješnih i zanimljivih žena koje su svoje karijere izgradile na mnogim različitim poljima djelovanja. Tako će među sudionicama programa biti nogometna sutkinja Ivana Martinčić, predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić, specijalistica psihijatrije u KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu Martina Rojnić Kuzman, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a Manuela Šola, direktorica poslovnog razvoja u Qev Tech Monika Mikac, generalna direktorica SAP Hrvatska Anita Lacmanović, direktorica konzultantske tvrtke Spona Code Diana Kobas Dešković, predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda i profesorica Pravnog fakulteta Romana Matanovac Vučković te voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek.