Heimo Losbichler: Nakon preživljavanja koronakrize, druga faza poslovanja koju treba osigurati je stabilizacija

Doba u kojem kontrolori rade svoj posao rutinski, prate podatke, pripremaju izvještaje, stvaraju prognoze, ne gube iz vida rizike, prate izvršenja proračuna i ponovno pišu izvještaje, zamijenila je kriza. Kriza kakvu svijet nije mogao očekivati i predvidjeti, a ona je itekako utjecala na posao kontrolera čija je uloga danas važnija nego ikada. Važnija je čak i od uloge menadžera, jer kontrolori prvi uočavaju promjene i izazove, a to znači da kontrolori ne smiju biti puki statisti u poslovanju.

- Moramo 'vući za rukav' one uspavane uprave koje ne prepoznaju koliko je breme koje nas je, i svijet i ekonomiju, snašlo i nuditi rješenja kako bi, koliko god alarmantno zvučalo, preživjeli - upozorio je Heimo Losbichler, najveći svjetski autoritet kad je kontroling u pitanju, na Liderovoj osmoj konferenciji o kontrolingu.

Konferencija naziva Controlling - The time to wow is now, koja se upravo održava online u organizaciji konzultantske kompanije Kontroling Kognosko i Lidera, okupila je čak 13 zanimljivih predavača, a Losbichler je ipak prvi među jednakima.

Kako je i sam naveo, a to je potvrdila i Jasmina Očko, konzultantica za primjenu kontrolinga i trenerica za područje kontrolinga u Kontrolingu Kognosku, već godinama postoji obostrana želja da Losbichler dođe na konferenciju u Zagreb, ali se datumi naprosto nikada dosad nisu poklopili. A kada konačno i jesu, njegov je dolazak iz Austrije spriječila korona. No to ni njega ni pratitelje konferencije nije omelo. Pripremio je za njih zanimljivu prezentaciju u kojoj je objasnio idealan hodogram posla svakog kontrolera u Covid-19 krizi, koji je primjenjiv u svim industrijama, s naglascima na što paziti i na što obratiti pozornost u ovim vremenima koja su sve osim predvidljiva.

- Specifičnost ove krize je da je došla relativno brzo, da je uzdrmala temelje poslovanja, da su pogođene skoro sve industrije, i dobre i loše kompanije, da smo se po prvi put suočili s lockdownom i da sada radimo od kuće, što pretpostavlja ubrzanu digitalizaciju. Sve su to veliki izazovi i treba postaviti jasne korake kako bi se krizom jasno i transparetno upravljalo, a prvi je izazov jedan jedini i osnovni - preživljavanje - naglasio je Losbichler te dodao da je to glavni cilj kojim ćemo se, vjerojatno globalno, baviti sve do sredine sljedeće godine dok se ne pronađe cjepivo koje će zaustaviti pandemiju.

Nakon preživljavanja, druga faza poslovanja koju treba osigurati je stabilizacija, a to pretpostavlja da treba uvesti nove rutine kriznog menadžmenta, smanjiti troškove, restrukturirati što se restrukturirati da, osigurati likvidnost i cash-flow. Nakon toga uslijedit će faza pod rednim brojem tri, prilagodba poslovnih modela. Možda neke industrije tu neće morati izlaziti iz postojećih okvira, no neke će morati itekako razmisliti kako dalje.

- Stoga je i izuzetno važno pratiti trendove u industriji u kojoj poslujete i na koje se oslanjate - poručio je sudionicima Losbichler te istaknuo je da zadnja faza, četvrta, možda i najvažnija - novi restart - dignuti se i krenuti dalje možda s novom poslovnom paradigmom. Možda neće biti lako, ali je nužno.

---Uslijedila je prezentacija, koji se javio iz Poljske. On je autor koncepta RPCA (Računovodstvo potrošnje resursa i procesa), koji se trenutno primjenjuje u velikim grupacijama za kapitalna ulaganja i poduzećima proizvodnog, komercijalnog, financijskog i uslužnog sektora, a sam je i voditelj Odjela za kontroling u VOX Capital Group. Sam smisao RPCA Zieliński je pokušao objasniti kroz dva fiktivna lika. Michelle je voditeljica kontrolinga u fiktivnoj kompaniji, a John menadžer. Njih dvoje, kazao je Zieliński, imaju jedan veliki problem, a to je da ne pričaju istim jezikom, a da bi se razumjeli moraju se usuglasiti oko toga što su resursi, koliko oni stoje, što su i koji su kapaciteti kompanije, koliko iskorišteni i neiskorišteni kapaciteti stoje financijski, koji proizvod donosi najviše prihoda, a koji proizvod je najskuplje proizvesti, itd. Zato je važno da i Michelle i Jonh prije svega jednako i razumiju i tumače računovodstvo potrošnje resursa i procesa proizvodnje.

- Ne stvarajte zidove između kontrolora i menadžera, srušite ih, educirajte ih da se međusobno bolje razumiju kako bi tvrtka mogla rasti i ostvarivati profit, to je danas važnije nego ikada - poručio je Zieliński.

---Zanimljiva je bila i prezentacija, konzultanta i trenera za KPI-jeve iz Velike Britanije, koji je uspostavio metodu „Izraditi po mjeri” za mjerenje KPI-a. On je, između ostalog, govorio o važnosti detalja i preciznosti kad su KPI-jevi u pitanju, a svoju je tvrdnju pokušao dokazati pričom o kobrama. Kobre su, kazao je, napale grad u Indiji, pa je uprava grada, britanska naravno, svima koji donesu mrtvu kobru odlučila isplatiti nagradu. I tako je malo pomalo od sporadičnog hvatanja kobri, taj 'deal' završio tako da su ljudi počeli masovno uzgajati kobre, kako bi im grad za svaku mrtvu zmiju koju donesu pred vrata gradske uprave isplatio novac.

- Da je upravitelj specificirao da svaka ubijena kobra mora biti divlja, a ne domaća, uzgojena, stvar bi od početka drugačije funkcinirala i uštede bi bile veće, a zmije istrijebljene. Kad su KPI-jevi u pitanju treba biti jasan i precizan, a to se može naučiti kroz moju metodu koja ustvari predstavlja drvo KPI-jeva. To su jednostavni, strukturirani i ponovljivi načini kreiranja KPI-a koje bi trebali koristiti za poboljšanje poslovanja, koji se mogu primjeniti ama baš svugdje - zaključio je Smith.

---Prvi dio prvog dana završio je vježbama istezanja koje je za sudionike konferencije vodio Mario Vekić, hrvatski olimpijac.