Konferencija Marketing and Sales by Numbers: Sve oči u krizi uprte u marketing i prodaju

U kinu Tuškanac u Zagrebu počela 5. konferencija Marketing and Sales by Numbers u organizaciji poslovnog tjednika Lider.

Kriza je dovela do velikih promjena, ono što je vrijedilo jučer, danas više ne vrijedi. Sigurno je da kompanije moraju poslovati i opstati u ovim trenutcima krize, upravo zbog toga su sve oči uprte u prodaju i marketing. Kako sve prodati, kako zapakirati u novom normalnom?

Jakov Urbanke Direktor Cloud Consultinga HSM informatike uvodno se obratio prisutnima s tri pitanja. Hipotetski se pitao treba li ulagati u marketing i prodaju tijekom krize i ima li smisla baviti se prodajom, te koliko se vremena troši na radnje koje nam ne donose poslovnu korist.

- Naravno, u prodaju i marketing se mora ulagati - rekao je i dodao da očekuje još odgovora na pitanja koja se danas postavljaju u svijetu marketinga i prodaje.

Konferencija na jednom mjestu okuplja ključne ljude i stručnjake iz odjela marketinga i prodaje kako bi zajedničkim snagama pronašli odgovor na pitanje svih pitanja – kako povećati prodaju?

Među desetak domaćih i globalnih marketinških i prodajnih stručnjaka svoje online predavanje održati će i britanski motivacijski guru Geoff Burch koji će otkriti formulu kako postati zvijezda prodaje. Druga je zvijezda konferencije Zsolt Pozvai, predsjednik Uprave globalne konzultantske tvrtke Develor International s velikim međunarodnim iskustvom u prodaji, marketingu i reklamnoj industriji, koji će govoriti o novoj ulozi menadžera u ovim turbulentnim vremenima.