Kupci su sve razmaženiji – kako prilagoditi korisničko iskustvo, direktni marketing i usput biti održivi uz profit?

Dolaskom pandemije koronavirusa, dogodile su se neke neizbježne promjene – potrošači su se odvažili kupovati online, traže zdrave i održive proizvode zbog čega su se razvili brojni web shopovi, a posljedično je na važnosti dobio i digitalni marketing. Potrošači su postali svjesniji klimatskih promjena i važnosti očuvanja okoliša te sve više biraju i vjeruju brendovima s održivim i odgovornim poslovanjem. Postali su sve zahtjevniji, nestrpljiviji i žele odmah dobiti sve informacije koje ih zanimaju o proizvodima. O tome kako se uhvatiti ukoštac s izazovima tih novih trendova te kako izabrati najkorisnije marketinške alate za poboljšanje svog poslovanja bilo je riječi na 6. Liderovoj konferenciji Marketing and Sales by Numbers, održanoj u srijedu 7. srpnja u zagrebačkoj Pivani.

Potrošači u centru pažnje

Pandemija je mnoge potrošače prisilila da počnu kupovati online jer jednostavno nisu imali drugog izbora, što zbog straha, što zbog zatvaranja trgovina. Uz to kupci sada imaju i više povjerenja prema online kupovini. Silom prilike, i web shopovi su se naglo razvili. Oni koji su to izveli uspješno, najviše su i profitirali.

Kako je na panelu ‘Rast online kupaca u Hrvatskoj nakon koronakrize?’ objasnio je Davor Španić, izvršni direktor tvrtke za razvoj i implementaciju web shopova Shipshape, pandemija je pokrenula kotač online shopova, a ono što taj kotač gura dalje jest međusobna konkurencija web shopova. No najvažnije pitanje na panelu kojega je moderirao Ivica Kruhek, direktor tvrtke Marker specijalizirane za izradu web trgovina, bilo je – kako zadržati te brojne nove online kupce i nakon pandemije?

Sandro Baričević, izvršni direktor konzultantske i komunikacijske agencije EQUESTRIS, naglasio je tijekom panela da se potrošača mora staviti u beskompromisan centar te mu olakšati svaki korak online kupnje. Marcel Majsan, predsjednik Udruge eCommerce Hrvatska, naveo je top tri savjeta kako iskoristiti boom online kupaca, a to su transparentnost oko dostave, plaćanja, primanja, povrata, učenje analitike oglašavanja te ulaganje u programe vjernosti, newslettere i automatizaciju sustava. Španić je naglasio da je web shop trošak, no na njega se mora gledati kao na ulaganje u budućnost tvrtke.

Održivost važna kao i profit

--- Ako lansirate web shop, u prvoj ga godini nećete isplatiti. Treba shvatiti da kad projekt ‘završi’, kad shop krene funkcionirati, to nije kraj te priče već tek početak daljnjeg razvoja e-commercea – zaključio je Španić jer smatra da će se broj online kupaca u budućnosti samo nastaviti povećavati.

Uz to, kupci postaju i sve zahtjevniji. Na panelu 'Možemo li biti održivi uz profit?’ kojega je moderirala Daria Mateljak, izvršna partnerica u Hauska & Partner, raspravljalo se o pritisku investitora na tvrtke, ali i pritisku potrošača na brendove o održivom i odgovornom poslovanju.

Kako je na panelu rekao Matija Hlebar, voditelj održivog razvoja u Podravci, jedno je istraživanje pokazalo da je 80 posto korisnika i kupaca počelo donositi odluke temeljene na tome koliko kompanije posluju održivo i odgovorno.

– Svaka vaša buduća poslovna odluka neće biti usmjerena samo prema genriranju profita, već morate razmišljati o društvu i utjecaju na okoliš – rekao je Hlebar.

Sandra Dilber, nacionalna voditeljica ključnih kupaca u Nestlé Adriaticu, naglasila je veliku moć marketinga u pozitivnom utjecaju na održivo poslovanje.

– U srži svake kompanije jest profit, ali kompanije moraju ulagati u osvješćivanje javnosti o održivosti. Iako tu neće vidjeti profit, jedino ih promjena svijesti ljudi može ‘spasiti’ – rekla je Dilber referirajući se na sve zahtjevnije kupce. Njima se moraju plasirati legitimne, a ne nerealne marketinške izjave, kao i održivi proizvodi.

Budućnost je u digitalnom marketingu

Također, važno je i znati komunicirati s potencijalnim kupcima, o čemu su na panelu ‘Direktni marketing – koji kanal odabrati za bolje rezultate?’ govorili Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica razvoja poslovanja s klijentima u Addiko Bank, Morana Gerić Štimac, voditeljica marketinga u Studio Moderna – TV Prodaja, Marin Labudović, rukovoditelj odjela za upravljanje korisnicima u A1 Hrvatska i Hrvoje Fijucek, voditelj razvoja poslovanja u softverskoj agenciji Agency04.

– Iskustvo nas je naučilo da moramo ponoviti istu informaciju više puta kroz različite kanale. To je put uspjeha. Ponoviti, objasniti, dostaviti, personalizirati informaciju i biti spremni odgovoriti na njihov upit. Htjet će odmah podršku za njihovu poruku i morate osigurati dostupnost momentnog odgovora klijentu u trenutku kad on želi ostvariti kupnju – rekla je Bašić Jantolić.

Uz to je važno prilagoditi komuniciranje publici. Primjerice, generacija Z ima potpuno drugačiji način komuniciranja i iako oni sada nisu primarna publika tvrtkama, uskoro će to postati kada dođu u svoje tridesete godine. Zato je važno ići u korak s trendovima, a to uključuje i korištenje alata digitalnog marketinga.

--- Kada imate proizvod koji je potreban milenijalcima, ali i osobama starijima od 55 godina, morate znati kako ćete se obratiti jednima, a kako drugima, a da svatko razumije važnost korištenja tog proizvoda. Ako im se obraćamo na isti način, poruka neće doći ni do jednih ni do drugih – rekla je Gerić Štimac.--- Na pitanje moderatora, direktora marketinga u agenciji za digitalni marketing Arbona, o budućnosti digitalnog marketinga, panelisti su se složili da će on biti glavni alat promocije i prodaje.

– Kad uzmemo u obzir razvoj tehnologije, razvoj umjetne inteligencije, nove generacije koje odrastaju ‘digitalno’, možemo očekivati da će digitalni marketing biti ključni kanal komunikacije, a sve ostalo će biti popratni alat koji će to uljepšavati – zaključila je Bašić Jantolić.