Slavko Ledić: Usprkos izazovima ove i prošle godine nastavili smo rasti i ulagati

Među mnogim prepoznatljivim imenima gospodarskog i političkog života zemlje koja će naći svoje mjesto na ovogodišnjem Liderovom Danu velikih planova, bit će i ono Slavka Ledića. U posljednjih dvanaest godina ovaj poslovni skup postao je zaštitni znak Liderovih konferencija, okupivši oko 4300 sudionika i dvjesto govornika, mahom predvodnika različitih industrija te čelnih ljudi iz političkog i javnog života. Konferencija koja se održava 29.rujna na Zagrebačkom velesajmu stekla je status nezaobilaznog političko-gospodarskog eventa, a ove će godine obuhvatiti ključne teme kao što su globalni trendovi, očekivanja od sljedeće godine u regiji, monetarno-kreditna politika u 2022. i uvođenje eura, fiskalna politika i učinci na potrošnju, privlačenje investicija i poticanje izvoza te prognoze za 2022. Predsjednik Uprave Kraša za Lider je iznio financijske rezultate i ocjenu prošle godine, najavio novitete u ponudi kompanije i komentirao probleme u nabavi.

Kao i svima, prošla godina je za Kraš bila izazovna zbog pandemije, što je zahtijevalo prilagodbe radnih procesa. ‘Za Kraš je bilo najvažnije sačuvati zdravlje zaposlenika te održati kontinuitet proizvodnje s naglaskom na prepoznatljivoj kvaliteti. Uz to smo, osluškujući potrebe i želje potrošača, uspjeli lansirati i nove proizvode, a dio asortimana prilagodili smo novim trendovima i zahtjevima tržišta‘, kaže Ledić. Usprkos krizi, Kraš grupa je prošle godine zabilježila rast ukupnih prihoda, volumena proizvodnje i prodaje, ali i investicijskih aktivnosti. U odnosu na godinu ranije, prihodi su povećani za pet milijuna kuna i iznosili su ukupno malo više od milijardu kuna uz neto dobit od 25,14 milijuna kuna. Prihodi od prodaje iznosili su 972,5 milijuna kuna, ostali poslovni prihodi 58,4 milijuna kuna, dok su financijski prihodi bili 11,6 milijuna kuna. Pored pandemije, Kraš je bio suočen i s problemima proizašlima iz potresa, no to nije utjecalo negativno na razinu prodaje na velikoj većini važnijih izvoznih tržišta. Pritom je na tržištu zapadne Europe zabilježen i rast od 15,6 posto u odnosu na 2019. godinu, dok je na domaćem tržištu ukupan obujam prodaje povećan za 306 tona, odnosno 1,6 posto.

I prvi dio ove godine bio je uspješan jer je ostvaren rast prihoda, prodaje, izvoza i dobiti. ‘To su dobri pokazatelji i odlična motivacija da nastavimo zacrtanim smjerom kako bismo i ovu godinu zaključili s dobrim rezultatima. Za rast i razvoj ključne su investicije i inovacije pa tako i dalje provodimo ulaganja u proizvodnju u okviru najvećeg investicijskog ciklusa u proteklih deset godina na svim trima proizvodnim lokacijama u Zagrebu, Osijeku i Prijedoru‘, poručuje Ledić. Iako su izazovi u ovoj godini potpuno drugačiji od prošlogodišnjih, nisu nimalo lakši. Kraš se nosi rastom cijena sirovina, njihovom manjom dostupnošću i produženim vremenom isporuke, zbog čega se ulažu napori da se ta globalna tržišna kretanja ne odraze na dostupnost proizvoda. ‘Iako je nezahvalno i teško prognozirati kakvo će biti stanje u segmentu dobave sirovina u nekoj bližoj budućnosti, vjerujemo da ćemo i taj izazov uspješno prevladati, na zadovoljstvo naših dobavljača, kupaca i potrošača‘, vjeruje Ledić.

Vođen željama vjernih potrošača, Kraš je ove godine lansirao nove proizvode, pri čemu se ističe retro kampanju kojom su stavljanjem na police nekih prijašnjih omiljenih Kraševih proizvoda oživljene uspomene koje kompanija stvara već 110 godina. ‘Kraševa poslovna strategija oslanja se na stalni razvoj inovativnih ponuda koji prati dinamiku domaćeg i stranih tržišta, a naglasak stavljamo i na modernizaciju kompanije kako bismo ostali konkurentni i zadržali poziciju konditorskog lidera u jugoistočnoj Europi‘, zaključuje Ledić.

