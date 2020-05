Čak i kada se kinodvorane otvore neće biti filmova za prikazivanje

Sva kina u Hrvatskoj zatvorena su 19. ožujka na neodređeno vrijeme i za sada se ne zna kada bi se mogla ponovno otvoriti, unatoč društvenim kritikama da su okupljanja u vjerske svrhe dopuštena, a ona u poslovne i kulturne nisu.

No kinoprikazivače ne muči samo trenutna zabrana rada. Cinestar je i prije zatvaranja svojih dvorana već počeo uvoditi mjere poput ograničenog broja gledatelja s razmakom od tri sjedala no onda je došlo do kompletnog zatvaranja.

---– I nakon ukidanja zabrane rada očekuju nas daljnji izazovi i poteškoće u poslovanju, ne samo zbog mjera koje će biti aktualne u tom trenutku ili poslovanja sa smanjenim kapacitetom dvorana, nego prvenstveno. Naime, filmski studiji su odgodili početak prikazivanja svojih filmova za kraj ove godine, iduću godinu ili, a trenutno su. Za očekivati je da studiji neće krenuti s prikazivanjem svojih filmova dok ne bude otvorenobez ograničenja vezanih uz pandemiju. CineStar, kao i svi drugi kinoprikazivači u svijetu, neće imati preduvjete za nesmetan nastavak poslovanja dok nemamo dovoljno filmskog sadržaja za prikazivanje. Također, za očekivati je da će i nakon okončanja pandemije kod određenog dijela građana ostati prisutan pojačan oprez ili čak strah od socijalnog kontakta, što će se odraziti i na donošenje odluke o odlasku u kina – istaknula je

Iako je poslovanje CineStara trenutno u potpunosti obustavljeno, tvrtka je zauzela čvrsti stav o očuvanju svih radnih mjesta. Značajan broj radnika odazvao se inicijativi svakodnevnog volontiranja te pomažu u aktivnostima koje provodi Crveni križ.

- Cjelokupna filmska industrija je značajno pogođena ovom pandemijom i krizom koju je ona prouzročila. Kinoprikazivaštvo je jedna od najugroženijih djelatnosti općenito, s obzirom da su kina uslijed zabrane rada preko noći ostala bez prihoda. U kontaktu smo sa svim većim kinoprikazivačima u svijetu i svi imamo iste probleme, ali svi dijelimo optimizam po pitanju budućnosti. Kina su i ranije opstajala u teškim vremenima, vjerojatno i zato što upravo kino ljudima pruža mogućnost 'bijega' od svakodnevnih problema. Smatramo da su Vladine mjere dobre, na vrijeme su donesene i bile su neophodne, a tek ćemo kroz godinu dana znati na čemu smo. Unatoč svemu navedenom, uvjerena sam da ćemo uspješno odgovoriti na sve izazove i da ćemo uskoro otvoriti vrata naših kina za sve naše posjetitelje. Veselimo se tom trenutku, a do tada intenzivno radimo na iznalasku rješenja za održivost našeg poslovanja u ovim okolnostima. I do sada smo se uspješno suočavali s brojnim izazovima, te smo unatoč njima i zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u razvoj stvorili jednu od najmodernijih europskih kino mreža, zbog čega je CineStar prošle godine proglašen i najboljim kinoprikazivačem u Europi. – zaključuje Islamović.