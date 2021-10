Za planetarni uspjeh brenda Apple zaslužan je Steve Jobs, ali i Nike

Povodom desete godišnjice smrti vizonara i jednog od najuspješnijih lidera svih vremena, Stevea Jobsa, autor podcasta Land of the Giants (Vox Media) Peter Kafka analizirao je revolucionarnu povijest kompanije Apple. Tom se prilikom prisjetio govora kojeg je Steve Jobs održao 1997., netom nakon povratka u Apple i prije nego je postao CEO. Jobs je u nadahnutom obraćanju zaposlenicima govorio o uspješnim svjetskim brendovima, a jedan od njih bio je i Nike.

– Nike prodaje obuću. No, kad razmišljate o Nikeu osjećate nešto drugačije nego kad mislite o nekom drugom proizvođaču obuće. U njihovim reklamama kao što znate, čak ni ne govore o svojim proizvodima, ne govore o zračnim jastucima na tenisicama ni kako su oni bolji od Rebookovih. Što onda Nike radi u svojim reklamama? Daje počast velikim sportašima – kazao je tada Jobs naglasivši tako da se njihova marketinška strategija može svesti u dvije riječi: 'bez proizvoda'.

Točka preokreta

Kako navodi magazin Inc.com, taj je govor zapravo razotkrio inspiraciju koja je stajala iza strateških odluka koje je donio Jobs te tako Apple pretvorio u brend kakav je danas. U vrijeme prije iPhonea, iPada, pa čak i iPoda i iMaca, Jobs se taman vratio u kompaniju koja je počela gubiti bitku na tržištu stolnih računala, ostajala bez ideja i, rapidno, bez prihoda. Bilo je jasno da treba napraviti nešto drugačije, a primjer Nikea nadahnuo je Jobsa da Apple transformira u brend u čijem su temelju aspiracije potrošača.

Odlučio je prekrojiti marketinšku strategiju i dao zeleno svjetlo kampanji Think different koja je bila revolucionarna ne samo za Apple već i čitavu marketinšku industriju. U njoj se ne pojavljuje ni jedna fotografija proizvoda nego svjetskih vizionara poput Gandhija, Richarda Bransona, Muhammada Alija, Martina Luthera Kinga Jr.a, Einsteina i Amelie Earhart. Jobs je tom kampanjom, baš kao i Nike, u centar svog marketinškog svemira stavio ljude – vizionare, inovatore, one koji se usude razmišljati drugačije.

I zaista, nakon što je svijetu, nedugo nakon kampanje, prezentiran iMac, Apple je prestao biti još jedna dosadna, tehnološka kompanija i pretvorio se u najvrjedniji globalan brend. Na tome, podsjetio je Peter Kafka, valja zahvaliti ne samo Jobsu već i Nikeu i njihovoj strategiji 'bez proizvoda'.