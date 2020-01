Zvijezda s kuhačom i fotićem ne postaje se lako

Kulinarski blogovi posljednjih su godina postali ozbiljna zanimacija u kojoj se da ponešto i zaraditi, zahvaljujući ponajprije interesu sponzora, ali i objavljivanju i prodaji tiskanih kuharica. O razmjerima rasta blogerske scene, na kojoj se izvrsnost i kreativnost ne nagrađuju samo brojnošću pratitelja, lajkova i komentara, možda najbolje pokazuje već etablirano natjecanje food-blogera ‘Gastro zvijezda’, na koje se ove godine prijavilo čak 380 blogera iz cijele regije.



Zvijezda s kuhačom i fotoaparatom u ruci ne postaje se u tolikoj konkurenciji lako, a posao sigurno nije bio lagan ni članovima žirija, u kojem je boje profesionalnih kuhara zastupala ovogodišnja počasna članica Ana Grgić. Šefici kuhinje zagrebačkog hotela Esplanade, u kojem su potkraj studenoga i proglašene ovogodišnje blogerske gastrozvijezde, najvažniji element pri ocjenjivanju bila je svestranost, a bodove je dodjeljivala i blogovima onih natjecatelja koji su u svom kulinarsko-blogovskom izričaju pokazali inovativnost, kreativnost i jednostavnost.

Istinska uživancija

Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg, već trećeg izdanja regionalnog natjecanja ‘Gastro zvijezda’ dobro je poznato ime na food-blogerskoj sceni, ali i pratiteljima televizijskih kulinarskih natjecanja i drugih emisija u kojima se kuha pred kamerama. Pratiteljima maštovitih i šarenih kulinarskih kreacija ovjekovječenih riječju i fotoaparatom pa plasiranih na internet da im se dive i nadahnjuju u kuhinji one druge manje kreativne sigurno nije promaknuo blog ‘Začinjeno s ljubavlju’.



Njegov je tvorac Vedran Bošković, Slavonac iz malog mjesta Jakšić kod Požege, živi u Zagrebu, po struci je magistar elektroenergetike, a kulinarskim se bloganjem bavi već četiri godine. Već je jednom, 2017., pobijedio u kategoriji Međunarodna kuhinja, a ovogodišnja gastrozvijezda postao je plasiravši se u superfinale u kategoriji Tradicionalna kuhinja.



– U kuhanju sam pronašao sebe i istinski uživam dok pripremam neko novo jelo, dok se družim s ljudima uz temu hrane ili dok isprobavam i kušam nešto novo. Jako cijenim našu tradicionalnu kuhinju i ona mi je uvijek glavna inspiracija i nešto na čemu temeljim mnoga jela koja pripremam. Također jako volim istraživati strane kuhinje i ono naučeno pokušati pretočiti u jela koja pripremam za svoje bližnje – piše Vedran na svom blogu ‘Začinjeno s ljubavlju’ na kojem se, u skladu s njegovim kulinarskim preferencijama, nađe tradicionalnih domaćih recepata, poput onog za pitu zeljanicu, ali i inozemnih delicija kao što su portugalski kolačići pasteis de nata.

Naglasak na domaćem

Prošlogodišnja je gastrozvijezda, koja i dalje sja, Nasja Duplančić, majka tinejdžera koji joj je bio glavna inspiracija za nastanak kulinarskog bloga ‘Mama, ja sam gladan’. Zagrepčanka dalmatinskih korijena objavljuje recepte mahom domaće tradicionalne kuhinje, ali i priče o prehrani i odgoju djece te one nostalgične u kojima se prisjeća vlastitog djetinjstva.



– U mojoj obitelji hrana je generacijama bila glavna tema razgovora, okosnica najljepših druženja, obiteljskih okupljanja za stolom, blagdanskih veselja. Hrana nikada nije bila samo potreba. U naslijeđe se prenosila vještina pripreme tradicionalnih dalmatinskih specijaliteta i sjećam se, kao dijete, živih rasprava moje bake, mame i tete o tome tko najbolje priprema njoke, pašticadu, janjetinu, orehnjaču i ostale delicije. Naglasak je, dakako, uvijek bio na domaćem, nešpricanom, sezonskom i zdravom, što je i moja nit vodilja u svakodnevnom kuhanju za obitelj. Nikada nam nije bilo dopušteno jesti slatkiše u neograničenim količinama. Pazilo se na raznolikost namirnica i boja na tanjuru. Smatralo se da je hrana izvor zdravlja ili uzrok svih bolesti. Ja sam ipak po prirodi znatiželjna i koliko god poštovala tradiciju, u svoja jela uvijek pokušavam unijeti dašak novog, nepoznatog i malo drukčijeg. Ljubomorno i sebično čuvam bakine bilježnice s receptima koji su se skupljali desetljećima – predstavlja sebe blogerica Nasja Duplančić na blogu ‘Mama, ja sam gladan’, na kojem, uz ostalo, možemo naučiti kako prepoznati svježu ribu i naći recept za domaće njoke koji se čuvao od davnina i za koje tvrdi da nigdje nisu bolji i mekši.

Majčinstvo kao dodana vrijednost

U prvom izdanju ‘Gastro zvijezde’ blogerska je zvijezda postala Virovitičanka Sanja Mijac, još jedna internetska kuharica koja je nadahnuće pronašla u tradicionalnim domaćim jelima i receptima baka i majki. Svom blogu ‘Domaćica’ nadjenula je podnaslov ‘Hrana i život jedne mame’ i u kratkim crtama dala do znanja da je riječ o blogu s jednostavnom hranom koja uljepšava svakodnevicu.



Recepte s bloga, uz ponešto ondje neobjavljenih, objavila je i u tiskanoj kuharici ‘Iz života domaćice’, za koju kaže da je bezbrižna kuharica sa stotinjak recepata i ideja za svaki dan, recepata iz bakine kuhinje od kojih su neki prilagođeni novim generacijama. Food-blogerska zvijezda piše i o svom majčinstvu, a u suradnji sa sponzorima koji podržavaju njezin blog donosi savjete koji mogu biti od koristi u svakoj kuhinji i smočnici.



Nekoliko sponzora povezanih na ovaj ili onaj način s kuhanjem prepoznalo je ‘Domaćicu’, koju na društvenim mrežama prate deseci tisuća ljubitelja dobre hrane, što je rezultiralo time da u velikom dijelu recepata imamo priliku doznati tko je proizvođač upotrijebljenih začina ili čiji je mikser rabljen za miješanje. Tradicionalnu kuhinju svoje Slavonije promiče Sanja Mijac i u rubrici o putovanjima gdje, primjerice, donosi priču i fotografije s etnomanifestacije ‘Stanarski susreti’ u Babinoj Gredi kod Županje, na kojoj se uz tambure i domaću hranu družila sa snašama i šokcima.



Velika je faca na food-blogerskoj sceni Darko Kontin, jedan od prvih i danas vjerojatno najpoznatiji domaći kulinarski bloger. Prošle je godine u suradnji s tvrtkom Infinium pokrenuo poduzetnički projekt Flavorific – specijalizirani studio koji pruža usluge kreiranja digitalnog sadržaja vezanog uz hranu i kuhinjske uređaje. To znači da svi oni koji bi se možda bavili kulinarskim bloganjem, a nisu baš najsigurniji što im je i kako činiti, mogu dobiti kompletnu uslugu od testiranja i prilagodbe recepata i osmišljavanja priča do produkcije fotografskih, video i ‘cinemagraph’ sadržaja s online i offline promidžbenih kanala.



Hiperaktivna radoznalost

‘One-stop-shop’ specijalizirani studio poduzetnički je nastavak food-blogerske priče započete blogom ‘Darkova Web Kuharica’, na kojem je od 2014. do danas objavio više od tri stotine različitih recepata i koji kao slika i prilika njegovih ukusa i hiperaktivne radoznalosti nema neku opipljivu kuharsku temu.



– Redovito šaram s receptima iz tradicionalnih kuharica preko onih međunarodnih, kao što katkad i pokoji desert prekine slani niz jela. Prvi je cilj bloga bilo dokumentiranje svih mojih kulinarskih eksperimenata, novih jela i isprobanih starih, manje poznatih recepata. S vremenom sam tu ideju nadogradio novim ciljem. Danas je cilj bloga, osim da služi kao inspiracija što skuhati, popularizirati kuhanje kod kuće i pokazati svima koji iz nekog razloga smatraju da je kuhanje teško ili da nije za njih kako najvjerojatnije nemaju pravo. Jer ako meni nešto uspije – sigurno će i vama – tvrdi na svom blogu ‘Darkova Web Kuharica’ bloger Darko Kontin, gastronomski znalac i kuhar amater od kojeg bi mnogi blogeri mogli štošta naučiti.



Među mnogim izvrsnim kulinarskim blogovima za oko nam je zapeo i ‘Cukar’, za koji bi se po imenu na prvu dalo zaključiti da je slastičarsko odredište, no arheologinja i blogerica Andrea Cukrov već gotovo dvanaest godina donosi recepte i za slana jela, poput omiljenih joj veganskih burgera od grahorica, za koje kaže da su popečci od povrća koji se nikad ne trebaju kamuflirati u nešto drugo kao kada se veganskim inačicama oponaša izgled i okus mesa.

Porasla krila

Lijepo je Cukrov objasnila kako je netko tko nije znao ni ispeći jaje počeo pisati kulinarski blog. ‘Jednog poslijepodneva (ili je već bilo gluho doba noći), gušila sam se od dosade, ničeg nije bilo na televiziji, a i jelo mi se nešto slatko. Kako to obično biva, u kući nisam imala ni jednoga jedinoga komadića slatkog. Zasukala sam rukave, odmjerila brašno, maslac i šećer i nekih 120 minuta poslije nastali su moji prvi keksi. Uopće nisu bili loši, dapače, bili su izvrsni.



Nakon tog uspjeha toliko su mi porasla krila da sam zaključila da nema toga što ne bih mogla skuhati. Uhvatila sam se ukoštac s tjesteninama, mesom i ribom. Vrijeme je prolazilo, a ja sam iz dana u dan sve više kuhala, zivkala sam mamu i baku da provjerim kako se ono radi hobotnica (kao da sam to ikad prije znala) ili njoki, a onda sam odlučila sa svima podijeliti svoje umijeće’, piše blogerica Andrea Cukrov, koja je prije ‘Cukra’ objavljivala na blogu ‘Voće i povrće’.



Kako je blog rastao, počela je dobivati ponude za suradnju s magazinima i portalima, u međuvremenu je amaterska kuharica objavila božićnu kuharicu, bila stilist hrane na međunarodnim produkcijama i počela voditi kulinarske radionice.



I ona, kao i ostali blogeri, od kojih je nekima hobi prerastao u dodatni izvor zarade ili čak prvi posao, kažu kako je domaća food-blogerska scena itekako dinamična i da interes za blogerima nije splasnuo. Predstavili smo ovdje najpoznatije, a vi trebate, ako već niste, polako otkriti i ostale.