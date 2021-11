Goran Težak: Blockademia je svjetski projekt. Svaki nam se dan pridružuju novi korisnici, franšizeri i blockchain partneri

Hrvatski startup Blockademia, domaće rješenje koje želi stati na kraj falsificiranim dokumentima, završio je private sale investicijsku fazu u kojoj je prikupljeno 2,25 milijuna eura. Blockademijina aplikacija, izgrađena na Cardano blockchain tehnologiji, omogućuje izdavanje i provjeru autentičnosti dokumenata, a Blockademia sada ulazi u fazu rane prodaje (engl. early sale) vlastitog ACI tokena, nakon čega slijedi javna prodaja (engl. community sale).

Blockademia je do sad sklopila partnerstvo s preko 20 poslovnih korisnika, od čega pet stranih franšizera te su u pregovorima s tri globalna Cardano blockchain projekta. Na domaćoj sceni sklopili su tehnološko partnerstvo s Tehničkim fakultetom u Rijeci. Osim testiranja, cilj suradnje je hakersko testiranje sustava kako bi aplikacija postala sigurna za korištenje.

Verifikacija dokumenata jedan je od većih problema ne samo u sustavu obrazovanja, već i u građevinskom sektoru, osiguranju i svim pravnim poslovima. Blockchain tehnologija ima mnogo primjena koji se ne odnose samo na financijsku industriju. Decentralizirani sustav za izdavanje i provjeru autentičnosti dokumenata čini se kao savršeni primjer, jer upravo nepromjenjiva, trajna i sigurna priroda blockchain sustava to omogućuje.

Blockademia kao drugi domaći startup na Cardanu nakon Revuta, razvija vlastitu aplikaciju kojom pokušava riješiti ovaj društveni problem. O dosadašnjem razvoju projekta, prikupljanju kapitala i budućim planovima startupa razgovarali smo s Goranom Težakom, predsjednikom Blockademije.

Zašto ste se odlučili za Cardanov blockchain?

Prije tri godine imao sam priliku upoznati Charlesa Hoskinsona i družiti se s njim tri dana. Tada sam upoznao i ostale ključne ljude Cardana, Cardano Foundationa, Emurga, te ambasadore iz cijelog svijeta. Bilo ih je ukupno 24, a jedni od njih bili smo i mi iz Hrvatske – moj prijatelj i partner Blockademia projekta Marin Kramarić i ja. Smatram da je blockchain tehnologija budućnost koja je već među nama, ali većina ljudi još toga nije svjesna. Kriptovalute i blockchain imaju negativne konotacije, a zapravo je to tehnologija koja dolazi i zamijenit će dobar dio sadašnje. Kroz razgovor s ključnim ljudima Cardana uvjerili smo se da je riječ o projektu s akademskim pristupom, a ne pokušaj brze zarade. Ta nas je činjenica dodatno privukla. To je smjer kojim želimo ići i tehnologija kojom se želimo baviti. Bitno je istaknuti da je Cardano blockchain treće generacije, te sadrži sve bitne značajke potpuno decentralizirane platforme – sigurnost, brzinu, interoperabilnost i uporabljivost. Trenutačno je ovo najnapredniji blockchain, a vjerujem da će tako i ostati.

Koliko zaposlenih ima Blockademia?

Blockademia projekt čini 25 stručnjaka iz područja prodaje, marketinga, financija, prava i naravno developeri poslovnih aplikacija i Cardano blockchaina. Iza svih nas stoji stručni tim koji pomaže prelasku projekta u sljedeću fazu. U njoj slijede finalni razvoj i testiranje, te formiranje timova koji će biti posvećeni projektu po cijelom svijetu. Uz to, aktivno tražimo partnere, franšizere i korisnike diljem svijeta.

Možete li ukratko objasniti svrhu vašeg projekta?

Blockademia je decentralizirani sustav za izdavanje i provjeru autentičnosti dokumenata poput diploma, certifikata, polica osiguranja, oporuka, zemljišnih knjiga, ugovora, atesta, kao i mnoštvo drugih isprava, te dodatno sustav za jednostavnu i brzu verifikaciju tih isprava koristeći pri tome zapis na Cardano blockchainu.

Koliko ste partnerstva do sada sklopili i fokusirate li se većinom na hrvatsko ili inozemno tržište?

Blockademia je svjetski projekt. Trenutačno imamo ugovoreno preko 20 poslovnih korisnika, od čega pet stranih franšizera, a u pregovorima smo s tri globalna Cardano blockchain projekta. Veseli nas interes za naš projekt. Svaki nam se dan pridružuju novi korisnici, franšizeri i blockchain partneri. Osobito smo ponosni na tehnološko partnerstvo s Tehničkim fakultetom u Rijeci i suradnjom s profesorom Kristijanom Lencem koji nam se pridružio sa svojim tehničkim timom studenata. Osim testiranja, njihova dodatna zadaća je potencijalno hakiranje sustava kako bi naš tehnički tim napravio aplikaciju koja je nepropusna i neprobojna.

Po vašem mišljenju, koja je najveća prepreka usvajanju blockchain tehnologije?

Kao i u svemu – neznanje! Znate kako poslovica kaže da su u mraku velike oči. Baš tako je i ovdje. Još uvijek se premalo ljudi iz realnog biznisa bavi blockchain tehnologijom. Ako pitate ljude oko sebe jesu li čuli za blockchain, zapitat će se je li to bitcoin. Ako spomenete riječ kripto, velikoj većini će prvo na pamet pasti da je to neki sumnjivi novac ili prevara. Ukratko, ispred nas je dug put i bit će potrebno puno edukacije, no svjesno smo ušli u to.

Koji je 'use case' vašeg ACI tokena i koliko će ih ukupno postojati?

ACI token je nativni token na Cardano blockchainu i koristit će se kao utility token pomoću kojeg će se odvijati sve radnje unutar Blockademia aplikacije, zbog čega je neophodan za funkcioniranje sustava. Ukupna količina tokena limitirana je na 250 milijuna ACI-ja. Važno nam je osigurati pravednu inicijalnu distribuciju i optimalnu decentralizaciju u startu, zbog čega se pri inicijalnoj ponudi tokena držimo nekoliko načela. ACI tokene ćemo nastojati distribuirati na što više Blockademia korisnika već od samog početka, a važno nam je i da nijedan vlasnik tokena ne posjeduje značajnu količinu koja bi mu omogućila manipuliranje tržištem. Također, neće biti značajnih razlika u cijeni tokena u inicijalnoj ponudi, dok u ranoj distribuciji uključujemo sudionike iz raznih sektora – od ranih simpatizera, investitora, pa do malih vlasnika tokena i budućih sudionika Blockademia sustava.

Uskoro kreće prvi period javnog prikupljanja kapitala. Do sad ste omogućili ulaganje samo investitorima. Koliki iznos planirate prikupiti?

Kako bismo uspješno završili projekt na svjetskoj razini, u sljedećih 12 mjeseci pustili smo u opticaj 34 posto ukupne količine ACI tokena na tržište. Kao što sam već rekao, riječ je o nativnom tokenu na Cardano blockchainu koji zapravo mijenjamo za ADA token. Prikupljena sredstva trošit ćemo najvećim dijelom za daljnji razvoj projekta, promociju, marketing, zapošljavanje i ostale aktivnosti.

Svaki period karakterizira određeni minimum, odnosno maksimum koji pojedinci mogu uložiti, te također prisutne su i različite cijene prema kojima se ACI token prodaje. Prema podacima s vaše stranice jasno je da prvo želite privući ozbiljnije investitore, jesam li u pravu?

Tako je, Blockademia je ozbiljan projekt iza kojeg stoji ozbiljan i stručan tim ljudi. Uz prave partnere i investitore slobodno mogu reći – samo nebo nam je granica.

Vi ste drugi Cardano projekt na Hrvatskoj blockchain sceni nakon Revuta. Jeste li u kontaktu s njima i surađujete li možda?

Naravno, jako nam je drago da su kolege iz Revuta ostvarile odličan rezultat i 'probili led' dobrim idejama i projektima. Pomažemo si međusobno i na isti način ćemo pomoći svima ostalima koji se odvaže krenuti u tom smjeru, bez obzira koju tehnologiju koristili. Mislim da smo svi mi pioniri i da si trebamo pomoći. Blockademia svima stoji na raspolaganju za prijateljski savjet, podršku, a u bližoj budućnosti i investicije u nove startupe.

Koji su vam budući planovi i kada planirate pokrenuti punu verziju aplikacije?

Zacrtali smo jasne planove i transparentno ih postavili u naš 'Road Map'. Zasad sve ide prema zakazanom planu. Slobodno mogu reći, ide i bolje od očekivanog. Naime, ljudi nas kontaktiraju, pitaju možemo li im pomoći. Uvijek nam je drago za čuti da postoje zainteresirani i da žele biti dio projekta. Naš konkretni plan je završiti 'Token Sale' u prosincu te postaviti tim za prvi i drugi kvartal 2022. gdje ćemo intenzivno raditi na završetku aplikacije te testiranju s našim korisnicima i partnerima, kao i izlistati ACI token na prve burze. U trećem kvartalu 2022. plan je završetak iOS i Android aplikacije za verifikaciju dokumenata. U četvrtom kvartalu 2022. izaći ćemo u GoLive ili kako mi to u blockchain svijetu kažemo, na 'Mainnet'. Nadamo se da ćemo u isto vrijeme nagodinu imati novi intervju o tome kako smo dovršili Blockademia projekt u planiranom vremenu.