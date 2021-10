Kad odradim posao, obično palicu preuzme neki ‘sposobniji‘ muškarac

Teška je srca pristala na ovu priču. Zvjezdana Blažić, jedna od najupućenijih stručnjakinja o hrvatskoj, pa i regionalnoj poljoprivrednoj i prerađivačkoj industriji, koja je nekoć bila predsjednica uprave velikih prehrambenih kompanija Kraša i Badela 1862, koja je kao savjetnica i pomoćnica ministra u Ministarstvu poljoprivrede radila na prilagodbi hrvatske poljoprivrede europskom zakonodavstva i EU tržištu, a danas priznata konzultantica, smatrala je da nije idealna kandidatkinja za životnu priču.

– Počela sam u Krašu raditi u doba socijalizma, u vrijeme sasvim drugačijeg načina rada i poslovanja nego danas i to kao pripravnica u pravnoj i kadrovskoj službi. Jako brzo sam dospjela na neke malo odgovornije pozicije, što u to vrijeme nije bilo baš uobičajeno za mlade ljude, pogotovo žene. Primjerice, morala sam ići na razne zborove radnika, objašnjavati im pravilnike o plaćama, pravilnike o podjeli i dodjeli stanova i stambenih kredita, to su bile osjetljive teme. Bilo je situacija kad je trebalo ovladati, recimo to tako, skupom na kojem se našlo pa nerijetko čak i do 400 radnika iz Kraša, koji su bili dosta nabrijani u vezi s temama koje sam im morala protumačiti – priča Blažić i ističe da je tada vjerojatno djelovala dosta suvereno u svom nastupu, što je osobina kojoj bi joj i danas vjerojatno mnogi pripisali.

U to je vrijeme Kraš bio ozbiljna, respektabilna kompanija, proizvodnja se preselila u moderni pogon na Ravnice, ali najvažnijim smatra upravo to što se dosta ulagalo u ljude, u talente, ne samo u menadžere i direktore, već i u tehnologe, koji su bili iznimno cijenjeni diljem Europe. Od prosinca 2002. do svibnja 2005. imenovana je predsjednicom Uprave Kraša. Bilo je to intenzivno razdoblje, ali i produktivno. Iz toga razdoblja je i projekt Prekrašnih kolača, koji je za to doba bio dosta drugačiji od svega na tržištu. Kada je nakon 20 godina u kompaniji Blažić otišla iz Kraša na opće čuđenje dobrog dijela poslovne zajednice u Hrvatskoj. Ponuda za posao nije manjkalo, a od prosinca 2005. zaposlena je u Badelu 1862 kao članica Uprave.

Badel je tada bio, kako ga naziva, 'strašna kompanija', jaka alkoholna pića imala su visoke marže, brendovi su mu bili jaki, imao je dosta veliko tržište, čak su i plaće bile visoke, a mogućnosti je bilo napretek. No, kompanija je, kad je ona imenovana za predsjednicu Uprave 2009. godine bila prezadužena, gotovo pred stečajem.Tada su kolega Oreb i ona jako mnogo radili na programu sveobuhvatnog restrukturiranja kompanije te su uspjeli i banke i državu i dioničare i radnike uvjeriti da imaju viziju i program, što i kako napraviti. Iz Badela je otišla kad se mnogo toga u vlasničkom i poslovnom restrukturiranju sredilo i sjelo na svoje mjesto.

– Obično kad ja odradim posao, onda palicu preuzme neki 'sposobniji' muškarac – komentira Blažić.

I onda se dogodio novi karijerni zaokret – odlazi na mjesto savjetnice tadašnjeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine za prehrambenu industriju, a kasnije i pomoćnice ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Realni sektor je potpuno drugačiji od državne službe i neke, naziva ih kulturnim, razlike nisu se mogle izbjeći. Kasnije se u realni sektor i vratila.

Kompletnu i iskrenu životnu priču Zvjezdane Blažić s puno više detalja koji daju dosta dobar kontekst razvoju hrvatskog gospodarstva u posljednjih 30 godina pročitajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.