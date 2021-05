Mario Jerković (developer u Rimac Automobilima): Teško mogu kumici na placu objasniti čime se bavim

Mario Jerković zaposlen je kao software developer u Rimac automobilima. Završio je Fakultet telematike na Sveučilištu u Rijeci, gdje je, kako kaže, potaknut jednim cool projektom potpuno iznenada odlučio da bi se volio opredijeliti za front end developera.

- Na fakultetu sam stekao neko bazično znanje o programiranju, a sve ostalo po pitanju developmenta naučio sam samostalno kroz brdo projekata i nebrojene sate čitanja i proučavanja. Smatram da je to ono što, neovisno o školovanju, titulama ili plaći, svaki developer treba primjenjivati i ono što svakom od nas omogućuje da budemo relevantni i dobri u svom poslu kako vrijeme prolazi. To je ujedno i moj odgovor na pitanje kako provodim slobodno vrijeme; bavim se developmentom.

Koliko je zanimanje developera danas popularno?

Trenutno je developer vrlo tražena titula na tržištu, a time i jako dobro, ako ne i najbolje plaćeno zanimanje. To svakako daje veći izbor mjesta za rad i mogućnost stjecanja dodatnog znanja u različitim granama, a i omogućuje da smo slobodni izraziti naše uvjete, što možda u drugim zanimanjima nije slučaj. Osim navedenih benefita, poslodavci vole privući developere sa dodatnim perkovima (edukacija, kvalitetna oprema, pet friendly office, plaćene sportske aktivnosti, i sl.). Sve u svemu, danas je jako cool biti ono sto su 2000-tih bili introvertirani informatičari u kariranim košuljama i debelim naočalama.

Strahuješ li da će umjetna inteligencija i razvoj tehnologije smanjiti potrebu za developerima?

Daleko smo od generalnog AI-a koji može rješavati sve stvarne probleme jer je naš posao i dalje previše dinamičan i opširan. Napredak generalnog AI-a kroz sljedećih 10-15 godina više je science fiction nego realnost. Automatizacija repetitivnog dijela našeg posla - da, ali 'hostile take over' zle umjetne inteligencije i slanja developera na burzu, teško.

Kako bi nekome tko nije u IT-ju objasnio što ustvari radiš u Rimac automobilima?

Nisam ni sam siguran što bi rekao, ali pokušao bi nešto u ovom stilu i nadao se da će ta osoba to shvatiti; trenutno vodim tim mladih i perspektivnih ljudi koji rade na razvoju alata koji omogućava inženjerima prikaz i obradu velike količine podataka u realnom vremenu, bilo da se radi o našem vozilu ili bilo kojem drugom uređaju spojenom na Internet. Istinski uživam radeći svoj posao. Činjenica da je moje zanimanje trenutno vrlo 'atraktivno' i dobro plaćeno, samo je dodatna pozitivna stvar, ali bez obzira na to, planiram i dalje to raditi i nastaviti s napretkom u svom poslu.