Najmoćnije žene biznisa - Anita Letica: Trenutno je najmoćnija predsjednica Uprave u Hrvatskoj

Uz Liderovu konferenciju Žene u biznisu, kojom smo prošlog tjedna, devetu godinu za redom nastojali dati svoj doprinos u promicanju žena u gospodarstvu, objavili smo i u aktualnom broju Lidera listu od 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema kriteriju upravljačke moći i nekih 'mekih' kriterija poput utjecaja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu, odredili smo i 10 najmoćnijih kojima su na konferenciji uručene i svečane nagrade. Na Liderovom webu objavljujemo serijal njihovih stavova i odgovora na teme upravljanja, cjeloživotnog obrazovanja i zaloga za budućnost, odnosno što misle da iza sebe ostavljaju mlađim generacijama.

Među njima je Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb, koja je prema upravljačkoj moći od 345 milijuna eura prihoda trenutno najmoćnija predsjednica Uprave u Hrvatskoj. Njezine ključne upravljačke odluke i dalje su vezane uz komercijalizaciju proizvoda IQOS, ali i promjenu dosadašnjeg načina poslovanja kompanije.

Koje ste ključne odluke donijeli u posljednjih godinu dana i kako su se one manifestirale na vaše radno okruženje i tržište općenito?

Gotovo sve ključne odluke koje sam donijela tijekom ove godine vezane su uz komercijalizaciju IQOS uređaja, proizvoda za grijanje duhana, kojom Philip Morris predvodi transformaciju cijele industrije. To predstavlja veliki izazov jer se stvari na tržištu i globalno i lokalno mijenjaju te napreduju iz dana u dan velikom brzinom. Svakodnevno donosim odluke koje ne utječu samo na komercijalne aktivnosti već i na sve ostale aspekte poslovanja i organizacijsku kulturu jer transformacija industrije zahtjeva i promjenu načina na koji radimo, razmišljamo i komuniciramo. Posljedično, omogućavanjem bolje alternative pušačima od nastavka pušenja cigareta, stvaramo i pozitivan utjecaj na društvo u cjelini.

Koji su vaši prioriteti u daljnjem razvoju kompanije?

Philip Morris International odlučna je i dosljedna kompanija u svojim nastojanjima da stvara budućnost bez dima cigareta pa su tako i moji prioriteti usmjereni na aktivnosti koje će nas čim prije dovesti do ostvarenja te vizije. Kako je u njenoj srži unapređenje života pušača koji i dalje žele nastaviti pušiti i svih oko njih, tako i moji prioriteti u fokus stavljaju ljude i njihove potrebe, odnosno naše potrošače, zaposlenike, poslovne partnere i zajednicu u kojoj živim i radim.

Obrazovanje je jedno od ključnih i najizazovnijih područja za osnaživanje žena u poduzetništvu. Koje ste dodatne edukacije, seminare, treninge i ostale oblike usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja do sada pohađali?

Učenje je moja strast i kontinuirao se obrazujem, što kroz stjecanje novih poslovnih znanja i vještina, što radeći na sebi. Veliki je broj formalnih edukacija i različitih oblika usavršavanja koje sam završila i zaista mi je teško navesti sve. No, iz formalnog obrazovanja izdvojila bih MBA studij i razne poslovne i leadership edukacije, interne i one na vodećim svjetskim sveučilištima poput IMD-a u Švicarskoj ili MIT-a u SAD-u. I obrazovanje se transformira pa danas na raspolaganju imamo mnoštvo kvalitetnih online edukacija ili konferencija, koje omogućuju bolju organizaciju vremena i nude fleksibilnije prilike. Tako sam nedavno završila intenzivnu petomjesečnu edukaciju iz područja komunikacija i vodstva fokusiranu na transformaciju poslovanja na međunarodnoj poslovnoj školi Thunderbird School of Global Management.

Kako, uz sve izazove privatnog i poslovnog života, naći snage i vremena za usavršavanje i rad na sebi?

Izazova uvijek ima, a vremena rijetko i uvijek je ograničeno i nepovratno. Stoga za početak moramo naučiti napraviti prioritete i, sukladno tome, svjesno donositi odluke kako ćemo to vrijeme i na što iskoristiti. Po prirodi sam vrlo znatiželjna osoba i volim čuti različite perspektive i učiti i s vremenom sam shvatila da je kontinuirano usavršavanje neophodno, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Ono što me pokreće je želja da uvijek budem bolja verzija sebe, bolja samoj sebi, a time i onima oko sebe.