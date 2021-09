Najteži dani menadžera nabave

Zbog tektonskih poremećaja u dobavnim lancima, zbog čega nedostaje raznih sirovina na tržištu i cijene im rapidno rastu, šefovi nabave preko noći su od osoba koje 'samo prihvaćaju ponude i odobravaju plaćanje' postali ključni menadžeri o kojima ovisi cjelokupno poslovanje. Osigurati pravu količinu robe prave kvalitete na pravome mjestu u pravo vrijeme po pravoj cijeni trenutačno je zahtjevnije od bilo koje druge funkcije u tvrtki, uključujući prodaju.

U Atlantic grupi dobavljačima su dodijelili aktivniju ulogu, u Adria Winchu ugovaraju sigurnosne zalihe, u Ericssonu Nikoli Tesli naručuju robu za dulje radoblje unaprijed, u slovenskoj Ursi uveli su nove metode rada i upravljanja odnosa s dobavljačima.

Danas nabavni odjeli pa i njihovi direktori imaju puno širi i raznovrsniji spektar zaduženja: od analiziranja i propitivanja stvarnih potreba poduzeća za robama i uslugama, preko should cost modeliranja troškova u suradnji s dobavljačima, sveobuhvatnog upravljanja rizicima u dobavnom lancu kojima se sprječavaju rizici prekida opskrbe, do definiranja optimalnog trenutka za ugovaranje najpovoljnijih cijena u uvjetima izrazite volatilnosti nabavnog tržišta. Osim toga, uz zaduženja vezanih za rashodovnu stranu, povećala se svijest da nabavna funkcija može generirati značajni pozitivan utjecaj i na njegovu prihodovnu stranu. Nabavna funkcija znatno je evoluirala te nabavljači od početka do kraja procesa odrađuju puno više zadataka, a svako digitalno unapređenje procesa je od velike koristi i već u kratkom roku može doprinijeti dodatnim uštedama. Naime, razna softverska rješenja danas pokrivaju cjelokupan proces lanca opskrbe, od početka do kraja i dosta kompanija ulaže u nove digitalne alate jer su shvatile da je to jedino rješenje. Uz to, rad od kuće je postao uobičajen za sve stručnjake u nabavi, a tehnologija im omogućava da se mogu spojiti i odraditi svoj posao sa bilo koje lokacije, što im je čak povećalo produktivnost.

Bez obzira na pandemiju i na razvoj tehnologije, ono što je ostalo nepromijenjeno u definiranju vještina kojima moraju raspolagati nabavni stručnjaci jesu visoki stupanj etičnosti i transparentnosti, komunikacijske vještine, vještine vođenja timova i generalna socijalna inteligencija koja omogućava stvaranje dobrih odnosa, kako sa dobavljačima, tako i sa internim dionicima u procesu. No iako prethodna teza da prodaja stvara prihode, a nabava se brine o troškovima više ne vrijedi i unatoč činjenici da je ugled nabave nešto porastao tijekom pandemij, prodajna funkcija i marketing još uvijek su u mnogim tvrtkama više cijenjeni među izvršnim direktorima i predsjednicima uprava tvrtki.

