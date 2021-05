ProElektronika postaje službeni distributer ILME opreme u Hrvatskoj

Mnoge tvornice, sustavi i proizvodni pogoni diljem svijeta povezani su industrijskim konektorima, utičnicama i razvodnim kutijama brenda ILME. Tvrtka dolazi iz Italije, ima bogato iskustvo s preko 70 godina uspješnog poslovanja, te je prepoznata kao pouzdan izbor kada su u pitanju navedeni proizvodi.

Svoje proizvode isporučuju u gotovo svaki dio svijeta, sjedište im je u Milanu, a urede imaju i u mnogim drugim državama. Slijedom navedenog, odlučili su našem tržištu ponuditi svoje usluge i proizvode, te su s tvrtkom ProElektronika postigli dogovor, čime ista postaje službeni distributer ILME opreme.

Tehnička podrška i brza isporuka iz Zagreba

To znači da ćete ILME proizvode moći kupiti direktno od domaće tvrtke, koja će vam pružiti tehničku podršku i pomoć pri specifikaciji opreme, a brzina same isporuke bit će znatno veća, jer dolazi s lagera u Zagrebu. To će u konačnici povećati popularnost ovog brenda na domaćem tržištu, koji je zbog odlične kvalitete i konkurentne cijene, već zauzeo dobar dio svjetskog tržišta.

ILME proizvodi prepoznati su u svijetu kao pouzdana spojna oprema za razne sustave i aplikacije, mogu podnijeti visoke temperature, agresivna okruženja, kao i okruženja koja zahtijevaju elektromagnetsku kompatibilnost. Stupanj zaštite doseže razine od IP65 do IP69.

ProElektronika je ILME Hrvatska

Zbog svega navedenog ILME se nameće kao odlična alternativa puno jačim svjetskim brendovima iz ove oblasti. Stotine milijuna dolara godišnjeg prometa, kao i na stotine zaposlenika diljem Italije i svijeta, jamac su i garancija kvalitete njihovih proizvoda.

Konkurencija na tržištu je zdrava i prirodna, donosi razne benefite domaćim tvrtkama. Prije svega, dolazak tvrtke ILME u Hrvatsku smanjit će domaćim tvrtkama troškove održavanja proizvodnih pogona, baš kao što će i olakšati sami proces nabave novih i zamjenskih industrijskih konektora, utikača i utičnica, te razvodnih kutija.