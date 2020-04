Škole se otvaraju ali samo za ‘dadiljanje‘ djece?

Popuštanje mjera u fazama znači da se otvaraju i škole i vrtići te da će se djeca konačno vratiti prijateljima i kakvom takvom prividu normalnog života. Ili ipak ne.



Nastave u školama neće biti u pravom smislu, barem prema sadašnjim promišljanjima unutar obrazovnog sustava. Škole će, neslužbeno doznajemo, tek "dadiljati" djecu čiji roditelji rade, a nastava će se pratiti do kraja školske godine online. Službenog odgovora zasad nema, čeka se procjena kriznog stožera, no kako sada stvari stoji to je jedino rješenje kojim se mogu zadovoljiti i djeca koja su u ugroženim skupinama ili njihovi roditelji, bake i djedovi i skrbnici, kao i prosvjetno osoblje.



- Nastava na daljinu, kako je proteklog tjedna u više navrata istaknula ministrica Divjak, izvodit će se do kraja ove školske godine za one učenike čiji roditelji ili skrbnici donesu odluku o tome da njihova djeca nastave pohađati takav oblik školovanja - potvrdili su u Ministarstvu.



Roditelji zagrebačkih školaraca od 1. do 4. razreda dobili od svojih škola anketni uputnik u kojem se moraju izjasniti imaju li "potrebu" slati djecu u školu i u boravak.



- Potrebno je prvo osigurati sigurno okruženje za povratak učenika u škole, temeljeno na Uputama epidemiologa, koje će uskoro biti dostupne, a tek onda pitati roditelje za mišljenje o povratku njihove djece u učionice - poručili su iz Ministarstva.



Ako će povratak u školske klupe značiti tek gledanje Škole na Trećem i praćenje uputstava profesora sa Interneta, kako će onda tek izgledati povratak u vrtiće u kojima će socijalnu distancu biti još izazovnije organizirati? Jedno je sigurno, temperature će se na ulazu u vrtić mjeriti i roditeljima i djeci.