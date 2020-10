Zoran Bogdanović: Dani hijerarhije i glavnog izvršnog direktora na ‘vrhu piramide‘ su prošli

Velika većina predsjednika uprava (CEO), do jučer je bila potpuno u ostvarenjima godišnjeg plana poslovanja, prodajnih rezultata, smanjenju troškova na kratki rok i sl. Uloga CEO-ova je preko noći evoluirala i nadišla dosadašnje ciljeve i svrhu, a sve je to ubrzala pandemija koronavirusa.

Kako za ukupno čovječanstvo, tako i za biznis, pandemija je ogroman izazov s kojim se suočavaju lideri – od dislokacije rada, promjene ponašanja kod potrošača i klijenata, promjene u nabavnim lancima, novih modela komunikacije, novog empatijskog pristupa zaposlenicima, dramatičnog tehnološkog napretka, značajnog povećanja konkurencije na tržištu itd. Sve te promijene nastale su iz nužde, međutim imaju potencijala da ostanu, zbog čega je nova uloga CEO-ova jedna od glavnih poslovnih tema na globalnoj razini.

U Liderovom web serijalu 'CEO-ovi nove ere' donosimo konkretne primjere izazova s kojima se suočavaju današnji Lideri. Jedan od njih je globalni menadžer Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor kompanije Coca-Cola HBC AG.

Što biste naveli kao ključne promjene u upravljanju vašom kompanijom u posljednje vrijeme i koja je vaša uloga u tim procesima?

Danas glavni odgovorni direktor pokreće i upravlja transformacijama, kako u području upravljanja ukupnom uspješnosti poslovanja cijele organizacije, tako i u području vrijednosti koje tvrtka stvara. To je pomak u kojem uloga glavnog izvršnog direktora ne podrazumijeva samo kreiranje strategije i postizanje financijskih rezultata, već je odgovoran da se poslovanje odvija na odgovoran i održiv način koji kreira vrijednost za sve dionike. Stoga je ključno da i ja kao CEO, i svi moji suradnici na čelu tvrtke, razumijemo što je vrijednost iz perspektive svakog od naših dionika te da to svjesno nastojimo postići u našemu poslovanju. Izazov pandemije COVIDa-19 je to samo još više naglasio.

Koje su neke nove vještine koje mora posjedovati CEO, što se promijenilo?

Dani hijerarhije i glavnog izvršnog direktora na 'vrhu piramide' su prošli. Međunarodne su tvrtke danas izuzetno kompleksne i zahtijevaju raspon vještina i sposobnosti koje se jednostavno nisu mogle predvidjeti čak ni prije samo pet godina. Potreban je daleko cjelovitiji pristup primjeni tih vještina. Moj tim i ja moramo osigurati i gajiti da naša kultura osnažuje i daje prostor djelovanju svakog pojedinca, te da podržava različite, uključive, vješte ljude pune strasti i elana da rade ono u čemu su najbolji. Važno je i da osiguramo uklanjanje barijera silosa i hijerhije kako bismo iskoristili snagu i bogatstvo naše raznolikosti i zajedništva. To je važan pomak u razmišljanju koji treba doći s najviše razine rukovodstva tvrtke kako bi stvorili agilnu i umreženu organizaciju.

Koliko je pandemija unijela stresa u upravljanju i normalnom funkcioniranju kompanije?

Izgradnja spremnosti za promjene i agilnosti danas su važniji nego ikad prije. Ubrzanje na polju inovacija i korištenje podataka te sofisticiranih digitalnih tehnologija potaknuli su ovaj trend. COVID-19 je od početka pokazao da je naš dugoročni pristup jačanju spremnosti za promjene bio presudan i omogućio nam da odgovorimo agilno i brzo kad je to bilo najpotrebnije.

Moj posao kao glavnog izvršnog direktora jest osigurati da sve spoznaje i učenja tijekom pandemije ugradimo u naše buduće načine rada kako bismo bili spremni za rizike i mogućnosti naše nove stvarnosti. Danas je za glavnog izvršnog direktora izgradnja ispravne poslovne kulture najveći izazov i imperativ. Glavni izvršni direktori danas provode mnogo više vremena aktivno gradeći kulturu koja podržava rast poslovanja i razvoj zaposlenika.

Nema jasnih pravila, ali jasno mi je da bi kultura koju pokušavamo izgraditi trebala osnažiti i nagraditi naše ljude koji razmišljaju na drugačiji način i ne mire se sa statusom quo, spremno usvajajući nova znanja gdje god je to potrebno. Ona treba nagrađivati poduzetnički duh i preuzimanje pametnog rizika i ne treba kažnjavati neuspjeh, nego potaknuti učenje iz njega. I u središte svega treba staviti naše kupce i naše zajednice. COVID-19 je bio - i na mnogo načina to još uvijek jest - istinski stres test za kulturu Coca-Cole Hellenic. U kriznim se trenucima ne gradi kultura, nego se pokazuje postojeća. Način na koji smo odgovorili na izazov očuvanja sigurnosti naših ljudi, opskrbe naših kupaca i podrške zajednici govori mi da smo prošli taj test.

Što su vama osobno najveći izazovi i na koji način ih nastojite savladati?

Najveći osobni izazov u poslovnom životu bio je preuzimanje dužnosti glavnog izvršnog direktora prije tri godine u vrlo zahtjevnim okolnostima. Uslijed prerane smrti mog prethodnika, koji je bio moj rukovoditelj i mentor, preuzeo sam dužnost u prilično zahtjevnim okolnostima. A morao sam odmah i isporučiti poslovne rezultate, što nije bilo jednostavno. Puno sam se oslanjao na podršku obitelji i mog tima.

U konačnici, činjenica da sam ostao autentičan i vjeran sebi, ostajući ono što jesam i na novoj dužnosti, omogućila mi je da nastavim graditi povjerenje i uključenost sada s cijelom organizacijom. Težinu odgovornosti glavnog izvršnog direktora osjetio sam najviše za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, posebno u odnosu na naše ljude.

Kako osigurati da naši ljudi budu i ostanu sigurni i zaštićeni tijekom krize jedna je od onih stvari zbog koje noću istinski ne možete spavati. Neizmjerno sam zahvalan na svemu što su naši ljudi učinili tijekom krize i imam samo duboko poštovanje prema svima koji su izlazili dan za danom tijekom pandemije kako bi naši kupci bili opskrbljeni našim proizvodima, a naše punionice radile.

Danas se u kompanije uvode brojne nove C-level funkcije, smanjuje se hijerarhija. Kako se transformira cijela najviša upravljačka struktura u vašoj kompaniji?

Sve veća složenost poslovanja, promjene koje vidimo kod potrošača i kupaca, kao i percepcija uloge tvrtke u društvu stvaraju promjene u organizacijskoj strukturi. Pojavljuju se nove dužnosti na razini izvršnih direktora (takozvani C-Suite). Važnost održivog poslovanja i tehnologije sad se ogledaju u novim radnim mjestima na razini operativnog odbora tvrtke.

Tijekom posljednjih nekoliko tjedana kreirali smo novo radno mjesto glavnog operativnog direktora koji je u potpunosti ovlašten donositi odluke u vezi s operativnim aspektima poslovanja. To nam omogućuje da izgradimo snažniji, usklađeniji i cjelovitiji pristup našem poslovanju i komercijalnoj agendi. Također će nas učiniti agilnijima u donošenju srodnih odluka te dodatno unaprijediti provođenje strategije, učinkovitost i razvoj ljudi. Kao glavnom izvršnom direktoru to će mi omogućiti da se usredotočim na dugoročnu strategiju našeg poslovanja i osvajanje prilika za rast, razvoj vještina i partnerstava važnih za budućnost, kao i ciljeve održivog poslovanja te regulatorne izazove.