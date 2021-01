Bitcoin Bull Run: Zašto je ovoga puta drugačije

Godine 2017. kripto je bio posvuda. Među ICO-ima slavnih osoba bili su DJ Khaled, 'Floyd Crypto Mayweather' i dugogodišnja zaljubljenica u blockchain Paris Hilton. Najgledanija komedija na televiziji 'Teorija velikog praska' nazvala je epizodu 'Bitcoin Entanglement'. Google trends je izgarao od pretraživanja riječi kripto ili bitcoin, a danas? Danas kada cijena bitcoina ali i Ethereuma obara sve rekorde mainstream mediji su tihi, nema serija, nema Paris Hilton.



Zašto je ovaj Bull run drugačiji od onoga iz 2017. godine?



Boris Agatić, tech poduzetnik smatra kako je ovo drugačiji rast nego onaj koji se dogodio 2017. godine. Razlog tome je, kaže, što su sada u kriptovalute uložile mnoge institucije, tvrtke i tech kompanije koje su prepoznale i shvatile da nije loše nešto imovine držati u bitcoinu.



Što se rekordnog rasta cijene tiče Agatić smatra da nije moguće predvidjeti do kada će se taj trend nastaviti, ali je siguran da će cijena u jednom trenutku pasti, da će puknuti balon kao i te 2017. godine.



- Te 2017. godine smo imali padove od 20 posto u nekoliko navrata što je u konačnici dovelo do toga da je te godine bitcoin pao za čak 80 posto. Sada mislim da se to neće dogoditi, tj. da se neće dogoditi tako veliki pad. Ipak, moguće je da bitcoin sada nastavi rasti pa kad balon pukne, padne na nekih 15 do 20 tisuća pa da to bude neka cijena koja će se onda zadržati neko duže vrijeme – kaže Agatić i dodaje da su to samo njegova predviđanja gledajući povijesno ponašanje bitcoina.

Danas mnogi gledaju na Bitcoin kao na digitalno zlato s obzirom na to da se ne zna što će se dogoditi s cijenom dolara jer je više od 20 posto dolara stvoreno (printano) u 2020. godini.



Agatić dodaje da ima 'još lufta' kada se priča o samoj cijeni Bitcoina.



- Još uvijek jako mali dio populacije koristi i radi nešto s kriptovalutama. Možda oko 50 do 70 milijuna ljudi, što je možda jedan posto svjetske populacije. Kada bi ga koristilo, recimo 10 posto populacije, oko 700 milijuna ljudi, cijena bi mogla rasti bez problema – kaže Agatić.



Vratimo se malo na mainstream medije i njihovo nepraćenje rekordnih cijena bitcoina. Erik Voorhees, direktor tvrtke ShapeShift koja nudi globalno trgovanje raznovrsnom digitalnom imovinom putem web i mobilnih platformi smatra kako mainstream mediji još ne prate jer pravi bubble još nije započeo.



- Mainstream mediji će početi pratiti situaciju oko bitcoina tek pred kraj pucanja balona. Kada se približimo cijeni od 100 tisuća dolara za jedan Bitcoin, tada će to postati zanimljivo mainstreamu. No, ja smatram da bi ovaj 'bull run' mogao dovesti bitcoin između 100 i 300 tisuća dolara i da bi se to moglo dogoditi kroz 6 do 12 mjeseci, nakon čega će uslijediti pucanje balona i pad – zaključio je Voorhees.



Za kraj treba dodati da su ulaganja u kriptovalute veoma rizičan posao te da nikako svu imovinu ne treba uložiti u tako volatilan asset i poruka za nove ali i stare ulagače koja se često čuje u Bitcoin zajednici - Ako ne podnosiš moje padove od 20 posto ne zaslužuješ od 600 moje rastove posto.



