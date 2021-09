Ethereum doživio prvi deflacijski dan

Kada je EIP-1559 uveden u ethereum prošlog mjeseca, trebao je usporiti brzinu kojom raste opskrba ethera. No, na dan 4. rujna ponuda ethera uopće nije rasla već se, naprotiv, smanjila.

U petak je više ethereuma spaljeno, nego izrudareno, što znači da se u konačnici na taj dan smanjila ponuda etherema. Podaci pokazuju da je ovo pri takav dan od kad je implementiran EIP-1559.

EIP-1559 bila je predložena nadogradnja ethereum blockchaina koja je omogućila da se dio transakcija (base fee) trajno uništi. Ethereum mreža i dalje se bori sa zagušenjem, zbog velike potražnje zahvaljujući popularnosti NFT-ova i decentraliziranih financijskih aplikacija.

Umjesto da naknade nastave ići rudarima koji potvrđuju mrežne transakcije, osnovne naknade sada se spaljuju (tj. izbacuju iz optjecaja slanjem na adresu kojoj se ne može pristupiti). Ideja je bila smanjiti ukupnu ponudu ethera koja, za razliku od bitcoina, nema konačnu količinu kao 21 milijun. Kao rezultat toga, cijena ethera teoretski bi trebala rasti, zbog sve manje ponude, a svjedočimo kako je potražnja na rekordnim razinama.

Iako EIP-1559 smanjuje stopu rasta ponude, on ne smanjuje nužno ponudu. To je zato što, sa svakim proizvedenim blokom, izrudari se nova količina ethera. Sve dok je iznos novih izrudarenih ethera veći od spaljenih osnovnih naknada, ukupna ponuda se povećava.

U 24-satnom razdoblju koje se proteže od četvrtka do petka, rast ponude postao je negativan. Više ethera je spaljeno od 12.500 do 13.000 koji se izdaju rudarima. To se može dogoditi kako se osnovna naknada prilagođava prema gore u razdobljima veće potražnje za ethereum transakcijama.

Suosnivač DeFi Pulsea Scott Lewis i osnivač Weeka u Ethereum Newsu Evan Van Ness tvrde da je ovo prvi takav slučaj da ethereum postane deflacionaran.

Od kada je promjena koda stupila na snagu 5. kolovoza, spaljeno je više od 212.000 ethera prema EIP-1559 web stranici za praćenje Ultra Sound Money. Po cijenama od Nomicsa, to je ekvivalent od 850 milijuna dolara.

Promjena je neizravno potaknula rast cijene. Ethereum se popeo s 2.516 dolara 4. kolovoza na preko 3.900 dolara danas, što je povećanje od 56 posto u jednom mjesecu.