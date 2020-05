English café u Lideru: Small talk - Kako predstaviti tvrtku u kojoj radite

Sada kada ste savladali small talk s poznanicima i poznanicama, u svibnju vam donosimo četiri radionice nakon kojih ćete se bez oklijevanja upustiti u small talk s poslovnim suradnicima i suradnicama! U drugoj radionici saznat ćete kako predstaviti tvrtku u kojoj radite!

Nakon što se predstavimo i spomenemo tvrtku u kojoj radimo izrazima poput I work for… ili I’m from…, ili, ako želimo biti još precizniji o svom radnome mjestu, I’m responsible for…, možemo predstaviti i samu tvrtku poslovnim suradnicima i suradnicama i tako otvoriti vrata budućoj suradnji.

Kako bismo predstavili tvrtku u kojoj radimo, možemo početi s njezinim osnutkom, i reći The company was founded in… ili, ako želimo reći tko ju je osnovao, The company was founded by… Idući je korak informacija o tome čime se tvrtka bavi pa tako možemo reći We make/manufacture/sell/distribute/supply/provide…, nakon čega slijedi proizvod ili usluga. Ako sugovornika ili sugovornicu želimo upoznati s podružnicama, pogonima ili prodavaonicama naše tvrtke, možemo reći We have subsidiaries/factories/branches/outlets in… Ako pak želimo spomenuti koliko ta tvrtka ima zaposlenika, to možemo napraviti s We have a workforce of…

Razgovor tako može zvučati ovako:

I work for an accounting company, which was founded in 2000 by Ivan Horvat. We provide financial accounting to our clients, and we have subsidiaries in Rijeka. We have a workforce of 100.

Idući utorak donosimo vam izraze kojima se možete poslužiti kada upoznajete kolegu ili kolegicu s poslovnim suradnicima i suradnicama!

