Klasični blogovi i dalje donose kvalitetan sadržaj, ali sve rjeđe i novac

Iako su do nedavno bili stravično popularni, zbog brze promjene trendova, blogovi se već smatraju pomalo zastarjelima pa mnogi svoj rad sele na popularnije kanale, tj. na razne društvene mreže, a 'bloganje' dobiva potpuno novi oblik.

No, iako mnogi misle suprotno, blogovi i dalje postoje i to u onom pravom, 'najblogovskijem' i najklasičnijem smislu. I dalje postoje uporni kreativci koji pišu na svoje stranice i ulažu vrijeme u stvaranje kvalitetnog sadržaja, no sve manje klasičnih blogera od tog rada mogu živjeti.

Kreativnost nije dovoljna, potrebna je statistika

Puno je faktora o kojima ovisi hoćete li neki blog postati uspješan, pa onda i dovoljno uspješan da bi od njega mogli živjeti. Naravno, za dobar blog su i dalje ključni znanje pisanja i edukacija koja će osigurati kvalitetan i jedinstven sadržaj. No, kako kvalitetan sadržaj ne bi propao, važno je znati kako privući publiku što uključuje poznavanje sustava kojim se do nje dolazi.

– Samo dvije stvari su potrebne kako bi blog bio uspješan, a to su, dobar i zanimljiv sadržaj te, kako bi taj isti sadržaj došao što bolje do čitatelja, optimiziran SEO. Ako obje stavke štimaju, uspjeh je garantiran – objašnjava Mija Dropuljić koja potpisuje blog Under DreamSkies.

Pisanju bloga potrebno je pristupati ozbiljno i objavljivati redovito, a problem što to rijetki blogeri rade, smatra Dropuljić. Kvalitetan blog traži potpunu posvećenost te puno vremena i znanja za kreiranje, uređivanje i prezentiranje sadržaje.

– Većina krene voditi blog, no kako ne vidi instant brojke, odustane. To je posve pogrešno. Dok na društvenim mrežama ovisite o nečijem tuđem algoritmu, na vašoj vlastitoj stranici ste vi gazda i stvarate podlogu koju vam nitko ne može oduzeti. Blog je fantastična podloga za razvoj i uz puno truda otvara mnoga vrata. Dobri blogovi su i dalje popularni, samo ih, nažalost, ima malo – objašnjava Dropuljić.

No, unatoč kvaliteti, smatra da je danas teško živjeti samo od bloganja pa i ona sama uz bloganje radi kao freelance novinar.

– Za sada je pisanje za Under DreamSkies moj hobi, no ja mu pristupam kao poslu jer jedino tako on to u konačnici može postati – kaže Dropuljić.

Baš tako i Paula Brećak, koja potpisuje uspješan blog The Wolf Nomad, smatra da je teško živjeti samo od bloganja, iako i sama odvaja puno vremena i za stvaranje sadržaja i za edukacije koje joj osiguravaju održavanje kvalitete. No, blog je svejedno, smatra, dobra podloga za razvoj, a njoj je donio prilike za poslovne suradnje.

– Za mene je blog hobi koji je urodio nekim poslovnim suradnjama, a sve to uz full-time day job – objasnila je Brećak.

No, što je ključno u pretvaranju bloganja u posao su suradnje s klijentima. Na blogu one uključuju pisanje članaka, recenzija i postavljanje bannera, a da bi se to moglo, blog mora imati neko pokriće.

– Kad odradite nekoliko dobrih projekata i kad imate dobru statistiku, onda vas klijenti zovu i traže baš vas, dok na početku to nije baš tako. Na početku ste vi ti koji zovete klijente i nudite svoje usluge – objasnila je Iva s bloga Putoholičari.

No, za uspješan blog i dobru statistiku potrebno je redovito objavljivati, a kao što je već spomenuto, mnogi to ne rade dovoljno pa potencijalni klijenti suradnje rade na društvenim mrežama jer 'nisu svjesni da kvalitetni blogovi imaju izuzetno veliku publiku'.

– Klijenti često idu linijom manjeg otpora te imaju trendovski pristup, odnosno daju novce tamo gdje je to popularno za dati – smatra Dropuljić.

Klasični blog vs. društvene mreže

U rad klasičnih blogova definitivno su se umiješale društvene mreže pa se i influenceri danas nazivaju blogerima, no i blogeri postaju influenceri. Rad na blogu i društvenoj mreži je vrlo različit, ali on istovremeno sve više postaje isprepleten.

Društvene mreže se su te putem kojih se lakše vrši promocija, pa čak i oni koji rade klasični blog društvene mreže koriste kao 'glasilo' za svoj blog.

– Svoj blog aktivno promoviram i prenosim na Instagramu. Moja logika je zašto bi netko išao čitati moj blog, blog neke anonimne djevojke? Zašto bi netko ciljano išao na moj blog ako već ne zna tko sam ja? Za tu prvu razinu prepoznatljivosti i stvaranja vjernog čitateljstva, mislim da su društvene mreže nužne. Na njima je puno lakše steći neku vidljivost i pratitelje koji će, kada znaju da žele čitati što pišete, puno vjerojatnije otići na sam blog i čitati tekstove u dužoj formi – objasnila je Brećak.

No, većina ljudi koji se u potpunosti okreću društvenim mrežama to radi jer je na njima jednostavnije raditi, smatra Dropuljić, a iako su društvene mreže od pomoći u blogerskom poslu, one nisu ključne.

– Uspješan i kvalitetan blog ne ovisi o društvenim mrežama, već o kvalitetnom sadržaju, SEO optimizaciji i prezentaciji tog istog sadržaja. Primjerice, na Under DreamSkies 66 posto čitatelja dolazi preko organic searcha, 19 posto preko društvenih mreža, a čak 13,5 posto direktno na stranicu. To je pokazatelj da kvalitetan sadržaj uvijek nađe i stvara lojalnog čitatelja koji se vraća – objašnjava Dropuljić.

Njima je blog postao posao

Jedan od uspješnih blogova koji i dalje egzistira u Hrvatskoj je 'Putoholičari', a iako je Ivi i Branku, koji ga vode, na početku bio samo hobi, danas od vođenja popularnog bloga žive. Branko već šest godina radi samo na blogu, dok Iva paralelno radi u školi kao učiteljica informatike, a iako smatraju da je razviti posao od bloganja u Hrvatskoj teže nego 'vani', oni su to uspjeli i uspijevaju i dalje.

– Jako puno posla je u pitanju. Na početku se morate dokazati te cijelo vrijeme morate raditi na novim idejama, pratiti trendove, društvene mreže i ostalo. Kasnije smo otvorili obrt i kad postaneš sam svoj šef, tad je to posao bez radnog vremena – objasnila je Iva.

– Dosta ljudi nam se javilo da su otvorili blog, dali otkaz i sad žele zarađivati od toga. To ne ide preko noći, ali može se pretvoriti u posao – dodala je Iva.

Kvalitetan sadržaj se i dalje prepoznaje

Svatko tko se želi baviti bloganjem to i dalje može, no danas nije dovoljno samo znati pisati i biti jedinstven. Prije svega, potrebno se dobro upoznati s načinom rada, SEO optimizacijom i prihvatiti sve trendove koji omogućuju promociju sadržaja te znati da se uspjeh neće dogoditi preko noći.

– Ako želite krenuti u svijet bloganja budite kreativni i drugačiji od ostalih, no budite spremni na padove i zatvorena vrata, zato je najvažnija upornost – smatra Iva s Putoholičara.

– Voditi blog je teško i naporno, on traži puno sati rada stoga uvijek savjetujem da se osobe bave tematikom koja im je strast. Također je važno educirati se na polju stvaranja sadržaja jer pisanje nije samo pisanje. Uvijek pišemo za krajnjeg čitatelja i tako trebamo razmišljati. No, treba razmišljati i kako će netko doći do vašeg sadržaja – objasnila je Dropuljić.

Također, mnogi su se upravo pomoću pisanja na blogu razvili u odlične spisatelje i kasnije dobili razne poslovne prilike, a koliko god neki blogove smatraju zastarjelima, oni i dalje postoje, baš kao i njihova publika.

– Kvalitetni blogovi se mogu razviti u čitane portale koji nude koristan, zanimljiv i autentičan sadržaj koji stvara lojalnu zajednicu čitatelja. Stav da više nitko ne čita je posve pogrešan. Ljudi čitaju, samo im trebate prezentirati kvalitetan sadržaj – dodaje Dropuljić.