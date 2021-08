Školica komuniciranja Melite Pavlek: Kako pronaći smisao

Upravo u ovom trenutku, željeli mi to prihvatiti ili ne, naš mozak koristi svoj GPS da nas vodi kroz dan. Mapa koju koristi stvorena je od naših čežnji, želja, realnosti, fobija i sjećanja. U miksu mogućih puteva on bira ono što nama u tom trenutku izgleda smisleno. Zato se dobro ponekad zapitati što je za nas smisao i kako ga živimo?

Razmislite što su one male iskre smisla i dubljeg značenja za vas i točno ga adresirajte. Da li je to vaša borba za bolju poziciju, da li je to upis vašeg djeteta na fakultet ili dostizanje boljeg zdravlja? Osvijetlile ono što vas motivira i čini vaš život bogatijim i to u nekoliko jednostavnih koraka.

1. Definirajte važne stvari

Ono što zaista želite postići i čini vas pozitivnim treba biti vaš fokus. U moru negativnosti lako je otići u negativan stav i loše raspoloženje. Zato dobro odaberite ono na što se želite fokusirati i promislite da li to zaista dolazi iznutra. Možda je najjednostavnije da zamislite da imate čarobni štapić. Što je prvo za što bi ga iskoristili? Upravo tu tom području tražite najvažnije motivatore.

2. Prilagodite aktivnosti

Bez obzira što ste identificirali kao smisao, morate ga operativno oživjeti. Svoju mapu preokrenite kako bi mentalni GPS radio dobro. Razmislite što možete napraviti da ga zaista i potaknete da raste i da svaki dan bude značajniji. Promjena možda i može doći od jednom, ali češće je to skup malih koraka koji na kraju dovode do drugačijeg života.

3. Fokus na bitno

Umjesto da prvo promišljate 'Zašto nešto ne bi bilo dobro?' osvrnite se na dobre stvari koje to donosi u vaš život. Budete li samo izbjegavali pogreške teško da ćete zadržati pogled na ostvarenju cilja. A to je bitno. Jer ono na što ste fokusirani postaje vaša stvarnost.

Zato pretresite svoju prioritetnu listu smisla i odlučite se zadržati samo ono što vam pomaže da rastete. Bez žaljenja.