NFT kolekcija selfieja indonezijskog studenta stekla prodaju veću od milijun dolara u manje od tjedan dana

Student jednog indonezijskog fakulteta, Sultan Gustaf Al Ghozali, stvorio je NFT kolekciju koja je postigla ogroman volumen trgovanja u samo nekoliko dana.

Ghozalijeva kolekcija NFT-ova sastoji se od običnih selfieja koje je fotografirao tijekom četiri godine.

- Fotografirao sam se od svoje 18. do 22. godine (2017. – 2021.). To su zapravo moje vlastite fotografije kako stojim ispred računala iz dana u dan - piše na njegovom OpenSea profilu.

Međutim, zbirka sadrži samo 933 slike, što sugerira da Ghozalijevi selfieji ne pokrivaju svaki dan u tom vremenskom rasponu.

Fotografije su izvorno snimljene kako bi se koristile u videozapisu za početak nastave, ali Ghozali je kasnije odlučio pretvoriti te fotografije u niz nezamjenjivih tokena i prodati ih na NFT tržištu OpenSea.

Zbirka nosi naziv 'Ghozali Everyday'. Čini se da se to odnosi na Beepleov 'Everydays: The First 5000 Days', NFT koji je prodan u Christie'su za 69 milijuna dolara u ožujku 2021.

Ghozali je postavio početnu cijenu NFT-ova od 3 dolara kada je lansirao kolekciju u nedjelju, 9. siječnja. Od tada se najniža cijena (floor price) za svaki NFT u kolekciji popela na 0,4 ethera (1.350 dolara).

Kolekcija je premašila milijun dolara u volumenu trgovanja. Do sad je skupila 374 ethera, odnosno preko 1.100.000 dolara u prodaji.

NFT kolekciju promovirali su indonezijski slavni kuhar Arnold Poernomo, indonezijski poduzetnik za tenisice i uličnu odjeću Jeffry 'Jejouw' Jouw te razni ostali članovi NFT zajednice.

Poernomo je rekao da su on i drugi investitori sudjelovali u kupnji kako bi pomogli Ghozaliju da zaradi dodatni prihod. Također je istaknuo da nije samo promijenio Ghozalijev život promovirajući kolekciju, jer su kupci koji su kupili NFT po početnoj cijeni ostvarili povrat od 78.000 posto, ukoliko su prodali NFT po trenutnoj najvišoj cijeni.

Dok drugi NFT projekti kao što su Crypto Punks i Bored Ape Yacht Club iza sebe imaju marketinške inicijative, čini se da je Ghozalijeva kolekcija organski stekla popularnost.

Kao i većina novih NFT-ova, nejasno je hoće li dugoročno zadržati svoju vrijednost. Međutim, kolekcija je još uvijek potpuno nova i vjerojatno će u narednim danima privući brojne nove investitore ili špekulante.