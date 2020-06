English café u Lideru: Telefonski razgovor - traženje informacija

Četiri radionice u lipnju pomoći će vam da telefonske razgovore na engleskome jeziku vodite s lakoćom! Prve dvije radionice upoznat će vas s izrazima za postizanje i mijenjanje dogovora, a u druge dvije radionice naučit ćete kako pitati za određene informacije. Naučite ove izraze i telefon u ruke!

Telephoning: Asking for information

Naučili smo dogovoriti susret i promijeniti dogovor s poslovnim suradnicima ili suradnicama, a sada prelazimo na izraze koji nam mogu poslužiti da dobijemo određene informacije! Nakon predstavljanja i izražavanja svrhe poziva (Good afternoon, my name is Sandra. I’m calling about… The reason I’m calling is…), zatražit ćemo određenu informaciju koristeći Could you tell me…? Could I ask you…?, a možemo koristiti i I was wondering if you could give me…? ili I’d like to know…

Kako bismo provjerili da smo tu informaciju dobro shvatili, pitat ćemo Are you saying…? ili Just to get this clear…, nakon čega ćemo ponoviti ono što je poslovni suradnik ili suradnica rekao. Možemo reći i There’s just one other thing, I’d like to check… kako bismo nešto provjerili.

Takav telefonski razgovor može zvučati ovako:

I was wondering if you could give me the address of your office, I can’t find it.

Of course, it’s Jurišićeva 13.

Just to get this clear, it’s near the main square?

Yes!

Thank you very much. There’s just one other thing, I’d like to check whether you have a garage.

No, but there’s one nearby.

Idući utorak predstavit ćemo vam izraze za izražavanje interesa i završavanje telefonskoga poziva, nakon čega ste spremni za svoje iduće telefoniranje na engleskome jeziku!