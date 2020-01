Kriptologija 4. dio – Pogledajte ključne pojmove kriptorječnika od E do S

Piše: FIMA Plus

Ethereum

Ethereum je decentralizirana platforma bazirana na blockchainu s mogućnošću kreiranja pametnih ugovora.

Fiat novac

Fiat novac je valuta koju je vlada proglasila zakonskim sredstvom plaćanja, poput hrvatske kune.

FOMO

Akronim za “Fear of Missing Out”. FOMO je pojam kojim se opisuje strah od propuštanja prilike za ulaganjem. Strah od propuštanja “prilike” razlog je ulaganja na samom piku cijene, što dovodi do trenutačnog ili, ukoliko cijena ponovno ne poraste do te razine, trajnog gubitka sredstva. Drugim riječima, FOMO je situacija kada ljudi djeluju impulzivno zbog straha da će propustiti dobru priliku za ulaganjem.

Fork

Forkom se kreira alternativna verzija blockchaina, odnosno dva blockchaina istovremeno rade na različitim dijelovima blockchain mreže. Primjer toga su bitcoin (BTC) i njegov fork bitcoin cash (BCH).

FUD

Akronim za Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD), odnosno strah, nesigurnost i sumnja. FUD je bezrazložno poticanje ili nagovještavanje pada cijene kriptovalute, naglašavanjem loših vijesti bez racionalne analize više aspekata. Primjer FUD-a bilo bi konstantno naglašavanje da se su kriptovalute “balon koji će puknuti.”

HODL

'Hodl' je jednostavno pogrešno napisana riječ “Hold” koja se zadržala kao takva u kripto zajednici.

ICO

Akronim ICO (engl. initial coin offering) označava inicijalno prikupljanje sredstava za realizaciju nove kriptovalute. Proces je sličan crowdfound pristupu te tvorci nove kriptovalute, u protuvrijednosti za bitcoin, ethereum ili fiat valutu, ljudima koji ih podrže, izdaju svoju novu kriptovalutu.

Najčešći razlog kupnje nove kriptovalute u ICO procesu je potencijalan rast njezine vrijednosti u budućnosti. S obzirom na to da u većini zemalja ICO kao proces prikupljanja kapitala nije reguliran, često projekti ne uspijevaju, što zbog nekompetentnosti tima ljudi iza projekta, što zbog planiranih prijevara. Stoga se najveća odgovornost stavlja na pojedinca, koji bi prije sudjelovanja u ICO-u trebao napraviti kvalitetnu analizu kako bi se minimizirali rizici investiranja.

Konfirmacija

Konfirmacija označava uspješan čin dodavanja blokova na blockchain.

Konsenzus

Konsenzus se postiže kada se svi rudari na blockchain mreži usuglase o valjanosti transakcije, osiguravajući tako da svi raspolažu s jednakim podacima o izvršenim transakcijama.

Kriptovalute

Kriptovalute su digitalni prikaz vrijednosti.

Market Cap (hrv. tržišni kapital)

Potpuna vrijednost sadržana u kriptovaluti. Izračunava se tako da se pomnoži broj tokena (jedinica kriptovalute) sa jediničnom cijenom. Najčešće se izražava u dolarima (USD) te prikazuje koliku ukupnu vrijednost ima npr. tržište bitcoinima.

Stablecoin (hrv. stabilan novac)

Kriptovalute čija je cijena stabilna, ima nisku volatilnost, tj. malo oscilira.

Satoshi

Najmanja djeljiva jedinica Bitcoina nazvana po tvorcu Bitcoina, Satoshiu Nakamotu. Iznosi 100 milijunti dio bitcoina (0.00000001 BTC).

Kriptorječnik